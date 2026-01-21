Los afectados en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas: "Es dramático, estamos viviendo uno de los episodios más duros de la historia"
El ayuntamiento mantiene desalojados y acordonados tres edificios de la playa urbana, el Neptuno, el hotel Villa Úrsula y el Sant Vicent Ferrer
Josep Camacho
Los vecinos afectados por el temporal Harry en la playa de Tavernes de la Valldigna aún no podrán volver a sus casas. El ayuntamiento vallero mantiene desalojados y acordonados tres inmuebles de la playa urbana, que dan a primera línea, cerca de la avenida de la Marina: el edificio Neptuno, en la calle Pintor Pinazo, donde ayer por la tarde se derrumbó parte de la terraza de un apartamento; y dos más colindantes, el hotel Villa Úrsula y el edificio Sant Vicent Ferrer.
En total ayer, tras la alarma que causó el derribo de la terraza, fueron seis los ocupantes desalojados por precaución, dos familias (cuatro personas) del Neptuno y dos más en el hotel, incluida la propietaria, que tenía además dos perros, según fuentes municipales. Por fortuna la playa en esta época del año está prácticamente vacía, y en el momento de la catástrofe apenas había residentes.
Estas personas no podrán regresar aún a sus propiedades. Técnicos municipales hicieron ayer una primera evaluación y hasta que no pase el temporal y se determine que la estructura de los inmuebles es segura, los residentes no podrán entrar. Algunos salieron ayer prácticamente con lo puesto. Aunque la gran mayoría de ellos tiene una alternativa habitacional, o están en casa de familiares o amigos, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados un hotel, donde por ahora hay dos extranjeros alojados.
La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, visitó esta mañana la zona, tras presidir tanto ayer por la tarde como esta mañana sendas reuniones del Cecopal, y suspender, lógicamente, el viaje que tenía programado a Fitur. Romero, en declaraciones a la prensa, comentó que el Gobierno local "estuvo en contacto con los vecinos desde el primer momento para transmitirles tranquilidad dentro de lo que cabe".
En cuanto a las viviendas privadas cada propietario deberá elaborar su informe de riesgos, pero el ayuntamiento ofrece toda la colaboración técnica para este cometido. Tavernes se ha llevado la peor parte de este temporal marítimo, que se ha caracterizado por la gran altura de las olas. "La situación es dramática, estamos viviendo uno de los episodios más duros que ha asolado nuestra costa, Tavernes ha sido uno de los puntos neurálgicos de esta borrasca", lamentó Romero.
Romero también dijo que ha estado en contacto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para informarle de la situación, e hizo referencia al ambicioso proyecto de regeneración de la costa vallera, a ejecutar por el Ministerio, que permitirá paliar en el futuro daños como este. "El informe de impacto ambiental estará listo en menos de dos meses", adelantó la alcaldesa.
