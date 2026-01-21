El CA Safor Teika, ante la situación de la pista de atletismo: "Nos causa un problema económico y deportivo grave"

El presidente del Club Atletisme Safor Teika también se ha manifestado, a preguntas de este periódico, sobre la paralización de las obras de reforma de la pista de atletismo de Gandia que va a retrasar varios meses más su utilización. Vicent Boscà asegura que "en el club estamos muy preocupados ante esta situación porque nos ocasiona un problema muy grave".

En primer lugar, el dirigente se refiere a la escuela que en los últimos años ha contado con varios centenares de niños y niñas que se inician en el atletismo: "La empezamos en octubre pasado diciéndole a los padres y a las madres que estaríamos un par de meses, como máximo, sin pista, pero al final no ha sido así".

El problema, según Boscà, es que "nosotros, cuando llega el mes de enero siempre aumentamos el número de alumnos y alumnas en la escuela y en este curso, como seguimos sin pista, nos han bajado un 30% las inscripciones".

En cuanto a los atletas federados de tecnificación-competición, tanto hombres como mujeres que compiten en Primera División Nacional "los tenemos entrenando por dónde pueden: Oliva, Dénia, Sueca, Pego y Valencia".

Si por si esto fuera poco, añade el presidente del club gandiense "no podemos organizar competiciones, ni escolares, ni provinciales ni autonómicas". Todo esto nos ocasiona un problema deportivo y económico importante, ya que "sólo en desplazamientos tenemos un gasto extra".

Boscà aprovecha para "dar públicamente las gracias a los padres y madres de los niños y niñas de la escuela por la paciencia que tienen con nosotros y que sigan confiando en el club".

En cuanto a las obras, concluye Vicent Boscà, "es penoso lo que está pasando, pero ahora mismo sólo queda confiar en que se acabe lo antes posible porque de lo contrario sería una catástrofe para todos los clubes".