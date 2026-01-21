Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputació aprueba nuevos proyectos del Pla Obert en Alfauir, Benirredrà y Guardamar de la Safor

La financiación para los proyectos asciende a 459.642 euros en la comarca

El Pla Obert incluye una actuación en el Parc de la Diputació de Alfauir

El Pla Obert incluye una actuación en el Parc de la Diputació de Alfauir / Ajuntament d'Alfauir

Salva Talens

Gandia

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 16 proyectos municipales, con una inversión global de 2.125.436 euros, en nueve comarcas.

Concretamente, se ha dado el visto bueno a actuaciones en la Safor, la Ribera Alta y la Vall d’Albaida, con tres proyectos cada una; en l’Horta Nord, con dos; y en la Ribera Baixa, l’Horta Sud, Camp de Túria, Requena-Utiel y Rincón de Ademuz, que suman un proyecto respectivamente.

Por comarcas, la Safor es la que suma una inversión mayor (459.642 euros). Destaca la reforma del Parc de la Diputació y de la zona canina de Alfauir (284.811 euros).

Además, se ha validado la mejora de las instalaciones de la piscina de Benirredrà (122.762 euros) y la renovación del alumbrado público en distintas calles de Guardamar de la Safor (52.069 euros).

