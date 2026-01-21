La Diputació aprueba nuevos proyectos del Pla Obert en Alfauir, Benirredrà y Guardamar de la Safor
La financiación para los proyectos asciende a 459.642 euros en la comarca
La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 16 proyectos municipales, con una inversión global de 2.125.436 euros, en nueve comarcas.
Concretamente, se ha dado el visto bueno a actuaciones en la Safor, la Ribera Alta y la Vall d’Albaida, con tres proyectos cada una; en l’Horta Nord, con dos; y en la Ribera Baixa, l’Horta Sud, Camp de Túria, Requena-Utiel y Rincón de Ademuz, que suman un proyecto respectivamente.
Por comarcas, la Safor es la que suma una inversión mayor (459.642 euros). Destaca la reforma del Parc de la Diputació y de la zona canina de Alfauir (284.811 euros).
Además, se ha validado la mejora de las instalaciones de la piscina de Benirredrà (122.762 euros) y la renovación del alumbrado público en distintas calles de Guardamar de la Safor (52.069 euros).
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal
- La borrasca Harry ya se traga media playa en Tavernes de la Valldigna
- Marina de Gandia inicia el proyecto que ha costado 10 años de gestiones
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras