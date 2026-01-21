Gandia abre Fitur reivindicando los 40 años de bandera azul en su playa

La Safor ya está en Fitur. La 46ª Feria Internacional de Turismo comenzó este miércoles en Madrid tras la inauguración por parte de los Reyes y con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que también se siguió respetuosamente en el pabellón donde están los municipios valencianos.

Fue el primer día de la feria abierta sólo para profesionales, y la expedición de Gandia tuvo una intensa agenda. Uno de los anuncios que realizó el alcalde, José Manuel Prieto, es que la ciudad celebrará los 40 años de bandera azul logrados de forma consecutiva para su playa Nord.

Gandia es uno de los pocos municipios de España —solo ocho— que ha recibido la bandera azul de forma ininterrumpida durante 39 años, y este 2026 aspira a celebrar su cuadragésima distinción. Para celebrarlo se ha organizado una semana conmemorativa que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo con representantes de todos estos municipios turísticos.

Además, profesionales de playas, incluidos socorristas, policías y personal de limpieza, participarán en talleres de buenas prácticas y reciclaje impartidos por el organismo que concede este distintivo la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

La semana concluirá con actividades y talleres de sensibilización medioambiental dirigidos a los más pequeños en el marco de la iniciativa Gandia a la Mar, fomentando así la educación ambiental desde la infancia.

Las Falleras Mayores de Gandia en Fitur. / Natxo Francés

Además de la playa Nord Gandia ha recibido en los últimos años la bandera azul para la playa virgen de l’Auir. La ciudad también ha sido distinguida con otros reconocimientos de Adeac, como el Centro Azul del Aula Marjal Natura y el Sendero Azul, así como menciones especiales por la calidad de sus servicios de socorrismo, su accesibilidad y la atención a personas con discapacidad.

«Empezamos Fitur de la mejor manera posible: diciendo al mundo que la playa de Gandia se ha convertido en un referente nacional e internacional en calidad y sostenibilidad», añadió Prieto.

Representantes municipales y de la Semana Santa ojean el "Passio". / Natxo Francés

Por otra parte, los concejales de Turismo y Deportes, Balbina Sendra y Jesús Naveiro, respectivamente, presentaron un calendario anual de competiciones y eventos deportivos. Naveiro señaló que Gandia cuenta con un sólido tejido deportivo formado por más de 50 clubes, muchos compitiendo en el ámbito internacional. «Esta realidad nos permite organizar eventos deportivos de gran calidad que atraen cada año a miles de personas», afirmó. En concreto, el pasado año se celebraron alrededor de 50 eventos que generaron la visita de unas 40.000 personas entre participantes y acompañantes.

Presentación del calendario anual de eventos deportivos. / Natxo Francés

El calendario presentado para 2026 permite planificar la estancia de turistas y visitantes interesados en el turismo activo, respondiendo tanto a las demandas del sector como a las expectativas del público. Carreras populares, pruebas de montaña, ciclismo, natación en aguas abiertas, triatlón, patinaje, deportes de equipo y competiciones escolares forman parte de una programación diversa y continuada a lo largo del año.

Entre ellos destacan el KM Vertical, los torneos deportivos de Semana Santa y Pascua , el 10K Nocturn de la Platja de Gandia-Memorial Toni Herreros, las travesías a nado en el puerto gandiense y la Volta a l’Escullera, el ICAN Triathlon y Aquabike, la Mitja Marató de Gandia o el Maratón de Patinaje Roller, considerada una de las más importantes del panorama nacional, o la prueba automovilística del Rally Territori Borja. «Si te gusta el deporte, tienes una cita con Gandia», concluyeron los responsables municipales.

En la jornada de no faltó el tradicional «showcooking» o cocina en directo de Fideuà de Gandia, en el área de Turisme Comunitat Valenciana, cuyas raciones siempre vuelan, y la visita de representantes de la Federació de Falles y la Semana Santa.