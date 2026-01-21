La Generalitat Valenciana autoriza un centro de día de alzheimer en Gandia

La concejala de Sanidad y Políticas Saludables del Ayuntamiento de Gandia, Liduvina Gil, ha manifestado su satisfacción por la resolución favorable que autoriza el Centro de Alzheimer AFA la Safor-Gandia como centro de día por parte de la Generalitat Valenciana.

Se trata, según Gil, de un paso muy importante para la mejora de la atención a las personas con Alzheimer y a sus familias. "Nos congratulamos conjuntamente de este hito alcanzado en el centro situado en el barrio de Santa Anna, un espacio que hasta ahora ya desarrollaba una labor fundamental y que, con esta autorización, podrá ampliar y mejorar los servicios que ofrece".

El Ayuntamiento de Gandia inició sus primeras gestiones el 9 de septiembre de 2016, poniendo en marcha el procedimiento y la solicitud para convertir el Centro de Alzheimer en un centro de día. Posteriormente, en julio de 2025, se impulsó de forma decisiva el expediente por parte del Ayuntamiento, culminando ahora con la recepción, el pasado 9 de enero, de la resolución favorable emitida por la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores de la Generalitat Valenciana.

"Esta autorización es el resultado de un trabajo conjunto, constante y coordinado entre la Asociación de Alzheimer y el Ayuntamiento de Gandia con un objetivo común: garantizar una atención de calidad, especializada y digna a las personas con Alzheimer, así como apoyar a sus familias y cuidadoras", destaca Liduvina Gil.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Gandia se reitera el compromiso con las políticas de salud y bienestar, y celebran que este centro de día supondrá una mejora significativa en los servicios asistenciales del municipio y en la calidad de vida de las personas usuarias.