"Nunca el mar había causado un destrozo así, estamos muy preocupados"

A los vecinos de la playa de Tavernes de la Valldigna no les pilla de nuevo las consecuencias de los temporales marítimos. El de mayor impacto hasta ahora ha sido Gloria, en 2020. A partir de ahí las borrascas de levante se habían llevado arena, destrozado elementos del mobiliario urbano como lavapiés o pasarelas, y las olas habían golpeado muy cerca de los bloques de viviendas de primera línea, pero nunca se había desplomado la terraza de un apartamento, como sucedió el martes tras el paso de la borrasca Harry.

Esta vez le ha tocado a la playa urbana, y no a la de la Goleta, que es la que tradicionalmente se lleva la peor parte en este tipo de temporales. Es, por tanto, un aviso a navegantes, y con una playa descarnada deja a estas viviendas de primera línea y sin paseo marítimo que las proteja en una situación muy vulnerable.

Ángeles Oltra es una de las residentes en el edificio Neptuno y estaba en la finca cuando ocurrió el derrumbe del primer piso. "Las olas estuvieron toda la mañana pegando muy fuerte, estábamos mirando el mar todo el rato porque daba mucho miedo, y la caída del muro y de la terraza fue muy rápida". Ángeles quiso dejar claro, para "atajar rumores", que el edificio cumple con la legalidad. "El problema es que la arena ha ido menguando, cuando yo era pequeña había 150 metros y ahora apenas hay 30 metros". "La erosión se ha notado sobre todo desde el temporal Gloria en 2020", señala.

Ulrike, propietaria del hotel Úrsula. / Josep Camacho

Ulrike Zwiebel, de origen alemán, es propietaria del hotel Villa Úrsula, un pequeño establecimiento hotelero que fundó su padre hace 55 años. Es un chalé contiguo al edificio Nepuno, al que le entró agua. Fue desalojada el martes por la noche por la Policía Local con sus dos perritos. "Desde el temporal Gloria, que también me inundó el hotel, tengo planchas metálicas puestas, pero si las olas van quitándome los cimientos de la casa no puedo hacer nada".

Eduardo Talens, de 86 años, es propietario del restaurante Luna Park, que en su primera planta tiene una vivienda donde reside con su familia. Está situado justo detrás del edificio Neptuno. Está cerrado, ya que sólo abren en temporada alta. "Esta casa es de 1984, posterior al edificio Neptuno, y tiene unos cimientos muy fuertes, me lo aconsejó un arquitecto cuando la construyeron", apunta, pero reconoce que empieza a estar preocupado cuando llega un temporal.

La alcaldesa charla con afectados del edificio Neptuno. / Josep Camacho

Y como ya informó este periódico, el apartamento donde se derrumbó la terraza es propiedad de la concejala del PP de Tavernes Marien Ciscar. La regidora relató que se encontraba con su marido y con su hijo "y en ese momento escuchamos un ruido muy fuerte". Rápidamente dieron el aviso a la Policía Local. Las olas también han destruido las escaleras que dan acceso a la arena y parte de un muro perimetral. "Cada vez hay menos arena y el mar golpea directamente contra la base del edificio", lamenta la concejala.

Las olas alcanzan muros perimetrales y bases de los edificios. / Josep Camacho

Los populares, que están en la oposición en el ayuntamiento vallero, también han sido muy beligerantes en reclamar soluciones y celeridad en la regeneración proyectada por el Ministerio. Las aportaciones de arena han demostrado que son parches insuficientes.

Recientemente todos los partidos políticos hicieron un frente común para reclamar al Ministerio el proyecto de arrecifes artificiales. La alcaldesa, Lara Romero, anunció que en un par de meses estará listo el informe de impacto ambiental del proyecto que maneja la Dirección General de la Costa.