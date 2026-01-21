El presidente del Club Triatló Gandia: "No tener la pista de atletismo nos destroza la temporada"

El presidente del Club Triatló Gandia se ha expresado, a demanda de Levante-EMV, sobre la paralización de las obras de reforma de la pista de atletismo de Gandia que va a retrasar varios meses más su utilización.

Álex Muñoz manifiesta que "la situación de la pista es la que es, pero nosotros estamos destrozados y la temporada, deportivamente, también está destrozada".

El CT Gandia, en palabras de su máximo dirigente, "es un club pequeño que ha crecido bastante en los últimos años. Hemos retomado una escuela que funciona con nenes y un grupo de tecnificación muy bien entrenado por Carlos Ferrando y ahí están los resultados".

El verano pasado, explica Muñoz, "íbamos a hacer un campus para intentar captar a nuevos triatletas y ya no pudimos". Entonces, "pensamos que todo fuera por tener la mejor pista de España. Creíamos que estaría lista para octubre, que es pretemporada para el triatlón, pero nada de nada. Al final no hay pista y no sabemos hasta cuándo. Dicen que si en junio, julio o agosto...la verdad es que no lo sabemos".

"Nos ha cogido el toro deportivamente", asegura el presidente. El grupo de tecnificación tiene el primer Campeonato de España el 28 de marzo en Avilés y sus integrantes están entrenando por el asfalto, por las calles, haciendo series marcadas con pintura. A los adultos que competimos en pruebas provinciales y autonómicos nos pasa lo mismo. La verdad es que es un desastre. Nos preocupa la academia, los nenes, a los que tenemos practicando deporte en el patio del Colegio Cervantes".

Según Muñoz, "lo único que teníamos fiable para entrenar era la pista, pero ya no la tenemos. Estamos bastante disgustados. Entendemos, en cierta manera, que no es culpa del ayuntamiento sino de la empresa. Hubo un concurso público para la concesión de las obras y se supone que se adjudicaron a una empresa que tenía todas las garantías. Al final, alguien tiene que hacerse responsable".

Lo único que está claro es que "no tenemos pista y no nos queda otra que aguantarnos y esperar", concluye el presidente del Club Triatló Gandia.