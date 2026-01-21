Xeraco acogerá el concurso al "Mejor Cremaet del Mundo" en categoría amateur en la Fiescrem 2026

El Ayuntamiento de Xeraco ha presentado en el marco de la Feria Internacional del Turismo (FItur) que se celebra en Ifema Madrid la V edición del Fiescrem, la Fira de l’Esmorzar i del Cremaet, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en la playa.

La cita, ya consolidada como uno de los eventos gastronómicos de referencia de la Comunitat Valenciana, llega este año con una importante novedad: la creación del Concurso al Mejor Cremaet del Mundo en categoría amateur, una apuesta por poner en valor el talento popular y la tradición del cremaet más allá del ámbito profesional.

El cartel del Fiescrem V apuesta por una estética fresca, dinámica y cargada de simbolismo, con una medusa como elemento central. Según ha explicado su autor, esta elección responde, en primer lugar, a la identidad costera de Xeraco, un pueblo estrechamente vinculado al mar Mediterráneo. Además, la Fiescrem marca tradicionalmente el inicio simbólico de la temporada estival, un momento del año en el que la playa y la vida social vuelven a cobrar protagonismo.

La propuesta incorpora también una clara mirada irónica y humorística, muy ligada al carácter valenciano y xeraquer. La medusa, habitualmente percibida como un inconveniente en la playa, se transforma en el cartel en un elemento festivo y atractivo. "Si no ens podem banyar, sempre ens quedarà un bon esmorzar i un cremaet perfecte", una idea que resume el espíritu de la feria: disfrutar, compartir y convertir cualquier circunstancia en una excusa para celebrar.

El cartel anunciador de la Fiescrem 2026 / Ajuntament de Xeraco

Xeraco ha exhibido en Fitur 2026 algunas de sus tradiciones gastronómicas más apreciadas. El Restaurant El Camí, ubicado en la playa, ha realizado un espectacular showcooking, llevando a la feria el sabor más auténtico del cremaet, bebida imprescindible tras el esmorzar típico local.

Junto a Cafés Climent, los asistentes han podido conocer de primera mano esta tradición ligada a la cultura del esmorzar, donde tras empezar con cacauets, tramussos o ensalada, y un buen bocadillo, se culmina con un delicioso cremaet. Además, los visitantes de FITUR también han podido degustar "La dolça Benvinguda d’Arnau Busquet", un bizcocho de almendra típico de Xeraco elaborado por el horno local Forn Estrugo, mostrando otra de las joyas de la gastronomía local.

Avelino Mascarell abandera la delegación de Xeraco a Fitur / Ajuntament de Xeraco

El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, expresa su orgullo de "ver cómo nuestra gastronomía y nuestras tradiciones llegan a Fitur y se muestran al mundo. Acciones como esta ayudan a atraer visitantes durante todo el año y a poner en valor nuestros comercios y nuestra playa".

Noticias relacionadas

La concejala de Turismo, Mª José Castelló, añade: "iniciativas como la del Restaurant El Camí ponen de relieve cómo la gastronomía local puede convertirse en un motor de promoción turística. Queremos que todos los visitantes conozcan la riqueza de nuestra cultura, nuestra playa y nuestras tradiciones más queridas, incluso fuera de la temporada estival".