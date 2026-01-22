Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iryo ValenciaAccidente tren AdamuzEntrevista a Lola HerreraSueldo FordAdiós Levante UDPisos ValenciaEducación concertadaHeroína Valencia
instagramlinkedin

Xeraco pone sus chiringuitos de playa bajo los focos del turismo nacional

El ayuntamiento presenta en Fitur un video promocional espectacular

La delegación de Xeraco, este jueves, en Fitur

La delegación de Xeraco, este jueves, en Fitur / Ajuntament de Xeraco

Salva Talens

Gandia

Xeraco ha presentado en Fitur (Feria Internacional de Turismo 2026) sus chiringuitos de playa, uno de los grandes atractivos del municipio. Lo ha hecho a través de un vídeo promocional que muestra todo su encanto y singularidad.

Con un total de seis establecimientos, (Aloha, Boreal, Arena, Bambú, Malibú y Sol i Lluna), los visitantes pueden disfrutar de excelente gastronomía, relax total o experiencias más dinámicas, como fiestas, música en directo y actividades especiales.

Situados a pie de mar, a solo unos metros del agua, estos espacios ofrecen una combinación única de paisaje, confort y autenticidad, convirtiendo cada chiringuito en una experiencia veraniega inolvidable.

El alcalde, Avelino Mascarell, destaca: Nuestros chiringuitos son un elemento icónico de Xeraco y una de las razones por las que nuestro litoral es tan especial. Llevarlos a Fitur permite mostrar al mundo todo lo que nos hace únicos: playa, gastronomía y un entorno natural incomparable.”

La concejala de Turismo, Mª José Castelló, añade: "Con este vídeo promocional queremos que todo el mundo conozca los chiringuitos y todo lo que pueden ofrecer: momentos de relax, buena comida y experiencias únicas a orillas del mar. Son una muestra de nuestra manera de disfrutar la playa y nuestra cultura de ocio".

Noticias relacionadas

Los chiringuitos de Xeraco son un gran atractivo turístico de la temporada de verano, combinando sabor, diversión y paisaje para ofrecer a visitantes y locales momentos inolvidables frente al Mediterráneo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents