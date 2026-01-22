Escolano: "El problema de la pista causa un perjuicio muy serio al deporte, a la educación y a cientos de niños y jóvenes"

Juanvi Escolano es entrenador de la Academia de Lanzamientos del Club de Córrer El Garbí y profesor de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Atletismo que se imparten en el IES Maria Enríquez de Gandia. Su opinión sobre la paralización de las obras de reforma de la pista de atletismo de Gandia que va a retrasar varios meses más su utilización tiene, pues, doble valor.

Escolano afirma que "estoy en profundo desacuerdo y tengo una enorme preocupación por la situación porque no estamos hablando de un simple contratiempo administrativo. Estamos ante un problema que ya ha causado, está causando y seguirá causando un perjuicio muy serio al deporte, a la educación y a cientos de jóvenes deportistas de Gandia y de toda la Safor".

"En la Academia de Lanzamientos entrenamos a atletas de nivel nacional e internacional. La ausencia de una pista y, especialmente, de zonas específicas de lanzamientos nos ha obligado a desplazarnos hasta a 80 kilómetros para poder continuar con los entrenamientos y preparar las competiciones invernales. Estos desplazamientos suponen un elevado coste económico en transporte, que no siempre es asumible, y un desgaste físico y mental añadido para los deportistas", explica el entrenador.

Según escolano, "cuando no ha sido posible desplazarnos, hemos tenido que entrenar en el antiguo campo de fútbol abandonado de Marxuquera, un espacio sin las mínimas condiciones de seguridad ni de adecuación técnica. Es una situación impropia de una ciudad como Gandia".

Escolano, junto a alguno de sus atletas en el Mundial Paralímpico de India / Levante-EMV

Todo ello, añade el técnico y docente, "está afectando al rendimiento deportivo con pérdida de motivación, aumento de la fatiga, dificultades para planificar la temporada y una clara desventaja competitiva frente a otros atletas que sí disponen de instalaciones adecuadas. El daño deportivo ya es evidente y no se puede maquillar".

Pero el problema no acaba ahí. En su opinión como docente de las enseñanzas deportivas de régimen especial en atletismo, "la situación es todavía más grave. En las condiciones actuales es imposible realizar con normalidad las prácticas de las asignaturas específicas, llevar a cabo evaluaciones técnicas con garantías o asegurar una formación de calidad al alumnado. Estamos formando a futuros técnicos de atletismo sin poder utilizar la instalación básica que da sentido a estos estudios".

Además, apunta Juanvi Escolano "esta situación ha puesto en serio peligro la organización de la Liga Escolar de Atletismo, un proyecto consolidado que reúne a más de 1.600 alumnos y alumnas de 6º de Primaria y 1º de ESO de todos los centros educativos de la Safor, que ya estaban inscritos para esta edición. Hablamos de promoción deportiva, de hábitos saludables y de educación en valores. Hablamos de un impacto social que va mucho más allá del alto rendimiento".

Resulta incomprensible, destaca Escolano, que, en plena temporada deportiva y con el calendario escolar avanzado, la pista de atletismo de Gandia siga sin estar disponible. Las explicaciones administrativas no pueden servir de excusa permanente cuando las consecuencias las están pagando los deportistas, los entrenadores, el profesorado y, sobre todo, los jóvenes".

Noticias relacionadas

Gandia "necesita una solución urgente, real y definitiva. Cada mes de retraso no es un simple número en un expediente: es tiempo perdido, oportunidades truncadas y un deterioro progresivo del tejido deportivo y educativo de la ciudad".