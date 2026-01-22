Gandia Pride 2026, uno de los grandes eventos LGTBI del Mediterráneo, confirma su programación

Gandia ha presentado en el espacio FITUR LGBTI+ la programación de Gandia Pride 2026, un evento que se celebrará del 21 al 24 de mayo de 2026 y que aspira a consolidarse como una de las grandes citas del turismo diverso en la Comunitat Valenciana y en el arco mediterráneo.

La presentación ha contado con la participación de Juan Miguel Boll y Nano García, directores de JN Global Project y Mr Gay España, junto al alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la concejala delegada de Turismo, Playas y Promoción Exterior, Balbina Sendra. Al acto han asistido también representantes del consistorio, encabezados por la concejala de Igualdad, Maribel Codina, colectivos LGTBI de la ciudad y representantes del sector turístico local.

La programación de Gandia Pride 2026 arrancará el jueves 21 de mayo con el tradicional izado de la bandera LGTBI. El viernes, 22 de mayo, la música y la cultura tomarán protagonismo con una completa programación artística en el escenario principal del Moll dels Borja con actuaciones musicales y sesiones de DJ.

El sábado 23 de mayo llegará el momento central del evento con el gran desfile de carrozas por el paseo marítimo de la playa de Gandia, una celebración abierta, participativa y festiva que culminará con la Gala Mr Gay Comunitat Valenciana 2026, en la que se darán cita historias de superación, referentes del colectivo y actuaciones musicales de primer nivel, entre ellas la de Rebeca.

La programación se completará el domingo 24 de mayo con actividades de cierre del Pride, consolidando un fin de semana que convertirá a Gandia en epicentro del turismo LGTBI en el Mediterráneo.

Una imagen de la presentación de este jueves en Fitur 2026 / Natxo Francés

Además, Gandia Pride 2026 ofrecerá una programación complementaria y transversal que irá más allá del ocio nocturno, con rutas gastronómicas, actividades deportivas, propuestas culturales y acciones impulsadas por asociaciones y colectivos locales, pensadas para todos los públicos.

Durante su intervención, la concejala de Turismo, Balbina Sendra, ha destacado el recorrido del proyecto y la apuesta sostenida de la ciudad por el turismo diverso: "Gandia ha demostrado que es un destino acogedor, diverso y preparado para que cualquier persona pueda disfrutarlo con total tranquilidad. Apostar por el Pride es apostar por valores, pero también por un producto turístico de calidad que genera actividad y oportunidades para el sector". Sendra ha subrayado asimismo la importancia de la colaboración público-privada y del trabajo conjunto con los colectivos LGTBI y el tejido empresarial local para el crecimiento del evento.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha remarcado el valor estratégico del Gandia Pride tanto desde el punto de vista turístico como social: "Este Pride valoriza el destino en un doble sentido: por los valores que representa, porque somos una ciudad que abraza la diversidad y la integra en su proyecto de ciudad, y por la proyección exterior que genera. Gandia es hoy un destino turístico reconocible y de referencia también por estos valores". Prieto ha recordado además la repercusión nacional de la presencia de Gandia en eventos como el Orgullo de Madrid y ha invitado a residentes y visitantes a participar en una cita que "merece la pena por lo que representa y por lo que proyecta".

Desde JN Global Project y Mr Gay España, Nano García y Juan Miguel Boll han puesto en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Gandia, los colectivos y el sector turístico, destacando que Gandia Pride es "mucho más que una celebración", y que lanza un mensaje claro de seguridad, respeto y libertad durante los 365 días del año.

Con esta presentación en FITUR LGBT+, Gandia reafirma su compromiso con un modelo turístico basado en la diversidad, la calidad y la convivencia, consolidando el Gandia Pride como un evento estratégico dentro del calendario turístico y cultural de la ciudad y como una cita de referencia para el turismo LGTBI en el Mediterráneo.