Gandia creará una 'isla contra el calor' en la playa para hacer frente al cambio climático

El Gobierno de Gandia ha presentado un proyecto estratégico y pionero para la ciudad: la creación del primer Espacio Climático en la playa Nord, que se ejecutará en un tramo del paseo marítimo comprendido entre las calles Castella i Lleó y Castella-La Manxa, en el entorno del cruce con la calle Aragó. Se trata de una actuación que integra urbanismo, medio ambiente y turismo con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y ofrecer espacios públicos más confortables y resilientes frente al cambio climático.

Presentación en Fitur

La presentación tuvo lugar este jueves en Fitur y contó con la participación de la concejala de Turismo, Balbina Sendra, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, quienes detallaron el alcance de un proyecto que se enmarca dentro de los planes de sostenibilidad turística impulsados por el consistorio.

El alcalde explicó que este nuevo espacio climático se suma a una lista de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, saludable y adaptado a los retos climáticos. Entre ellas la humanización de plazas y calles, la renovación de edificios en distintos barrios, la gestión inteligente del sistema de agua potable, la apuesta por las zonas verdes, la inversión en movilidad sostenible, la modernización del alumbrado público o la instalación de placas solares en dependencias municipales.

Espacios para la convivencia

A diferencia de los refugios climáticos tradicionales, este proyecto no se limita a ofrecer sombra o protección frente al calor, sino que plantea un nuevo modelo de espacio urbano del futuro, pensado para el encuentro, la convivencia y el bienestar, y con una respuesta inmediata a las condiciones climáticas actuales.

Las obras del espacio climático empezarán en abril. / Levante-EMV

El proyecto eliminará barreras físicas entre la ciudad y el paseo marítimo, mantendrá la continuidad del carril bici y contará con nuevo pavimento, mobiliario urbano, zonas de sombra y espacios de estancia. Todo ello permitirá crear un entorno más amable, seguro y confortable, reforzando además la competitividad turística de la fachada marítima, que desde 2021 está siendo objeto de una transformación integral.

Por su parte, Maite Alonso detalló los aspectos técnicos de la actuación, que se desarrollará en un punto estratégico de la primera línea de playa, donde actualmente existen dos plataformas a distinto nivel. La intervención permitirá ampliar y mejorar la dotación de arbolado, duplicando el número de alcorques y aumentando la presencia de vegetación tanto en la plataforma inferior como en la superior, lo que contribuirá de forma directa a mejorar el confort térmico.

Nueva plaza y pavimientos sostenibles

Asimismo, se creará una nueva plaza en la plataforma superior con pavimentos sostenibles y drenantes, se reforzará la conectividad entre la ciudad y el acceso a la playa, y se habilitarán nuevas zonas de estancia mediante parterres ajardinados delimitados por bancos continuos. El proyecto incluye también la creación de rampas accesibles y nuevas escaleras, mejorando la accesibilidad universal y la seguridad del entorno.

Otra vista virtual de esta "isla contra el calor". / Levante-EMV

La inversión asciende a más de 300.000 euros

La inversión prevista asciende a 360.636 euros y se enmarca dentro del tercer Plan de Sostenibilidad Turística de Gandia. En conjunto, los tres planes de los que dispone la ciudad suponen una inversión superior a los 7,3 millones de euros, destinados a acciones transformadoras especialmente en los distritos marítimos de la playa y del Grau. Las obras está previsto que se inicien en el mes de abril y finalicen en junio.

Por su parte, Balbina Sendra subrayó que la política turística de Gandia "se articula desde una visión transversal, en la que distintos departamentos municipales trabajan de forma coordinada". En este sentido, destacó que la sostenibilidad “no es un concepto abstracto”, sino una realidad que se concreta en proyectos urbanos que mejoran el espacio público y la experiencia tanto de residentes como de visitantes.

Apuntó que según el informe Solitur 2024-2025 de Exceltur, Gandia se sitúa en el cuarto puesto de España en ordenación y condicionantes del espacio público, "un dato que avala el trabajo realizado en la mejora de los entornos urbanos con mayor afluencia".