El PP pide en Les Corts declarar zona catastrófica los municipios dañados por la borrasca Harry

El Grupo Popular en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que declare zona catastrófica los municipios afectados en los últimos días por la borrasca Harry.

El portavoz de Administración Local del Grupo Popular, Wences Alós Valls, señaló este jueves que el temporal ha afectado a buena parte del litoral de la Comunitat Valenciana y ha tenido "consecuencias devastadoras" en la costa mediterránea, donde la regresión litoral y la pérdida de playas "ya es una realidad dolorosa tras años de inacción del Ministerio".

Destacó en un comunicado que municipios como Moncofa, Oropesa del Mar, Burriana, Sagunt, Gandia o Tavernes de la Valldigna han sufrido inundaciones, daños en calles, paseos marítimos y viviendas, así como "riesgos directos para la seguridad" de los vecinos.

"El problema no es solo la falta de reposición de arena o de espigones, es la ausencia total de soluciones estructurales y de planificación frente a temporales que se repiten año tras año", criticó, y citó que desde 2015 hay actuaciones planificadas para la protección y regeneración de la costa valenciana "guardadas en un cajón mientras los municipios quedan desprotegidos".

El también portavoz de Costas del grupo popular ha lamentado que, pese a "la magnitud de los daños", el Gobierno de España todavía no haya declarado estas zonas como gravemente afectadas, "algo que sí ha hecho en otras comunidades ante situaciones similares".

Por ello, la iniciativa parlamentaria reclama, además de la declaración oficial, una línea específica de ayudas económicas para compensar los daños ocasionados por la borrasca en los municipios afectados, la ejecución inmediata de las obras de protección previstas desde hace más de 10 años y la paralización inmediata de los deslindes de costas.

Noticias relacionadas

"No se puede abandonar a los ayuntamientos y a los vecinos cada vez que llega un temporal. El litoral valenciano necesita inversiones, planificación y seguridad, sin más excusas", finalizó el parlamentario del grupo popular.