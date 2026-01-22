Hasta el PP pide más personal sanitario para Oliva

El Grupo Municipal del Partido Popular de Oliva ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno "con el objetivo de respaldar el refuerzo del personal sanitario y exigir al Gobierno de España un incremento de las plazas de formación sanitaria". La iniciativa busca dar respuesta "al grave déficit de profesionales médicos y de enfermería que afecta tanto a Oliva como a la comarca de la Safor".

El portavoz del grupo municipal, Germán Salazar, señala que la moción "parte de una realidad que los vecinos sufren desde hace años: el empeoramiento progresivo de la atención sanitaria debido a la insuficiencia de recursos humanos en centros de salud y hospitales, demoras en la atención primaria, listas de espera crecientes y sobrecarga del personal sanitario son ya un problema estructural que impacta directamente en la calidad del servicio público de salud".

Salazar señala que “en Oliva llevamos años arrastrando un deterioro evidente de la atención sanitaria. Es lamentable que con ocho años del Gobierno del Botànic no se haya puesto solución a este problema, ni se hayan preocupado por él y, ahora, pagamos las consecuencias como ya sucedió con la carencia heredada de plantilla de efectivos de bomberos que tuvo que solucionar el Gobierno del Partido Popular”.

Salazar afirma que “es triste que la ministra Diana Morant no se haya preocupado por exigir directamente a su líder, Pedro Sánchez, soluciones a la falta de profesionales que sufren nuestros vecinos, de Oliva y de la comarca, cuando cada día intentan conseguir una cita médica o una atención adecuada".

"Mientras el Gobierno del Partido Popular aumentó en 1.000 millones de euros para sanidad en los últimos presupuestos de la Comunitat Valenciana, el PSOE ni siquiera aprueba los presupuestos estatales", añade.

La moción que presenta el PP de Oliva recuerda que España "arrastra un déficit estructural de profesionales sanitarios, con cerca de 6.000 médicos y 100.000 enfermeras menos de las necesarias, una situación agravada por la falta de planificación estatal en la reposición y formación de nuevo personal sanitario".

En este contexto, la propuesta presentada por el PP de Oliva respalda la iniciativa del Consell del pasado mes de noviembre, en la que solicita al Ejecutivo central "un incremento mínimo del 15% en las plazas de formación sanitaria especializada, así como una mejora en la planificación de los recursos humanos del sistema nacional de salud".

Salazar subraya que “las infraestructuras son necesarias, pero de nada sirven nuevos consultorios o centros si no hay médicos ni enfermeras suficientes para atenderlos. La solución pasa por formar y captar más profesionales, y eso depende del Gobierno de España”.

La moción también reclama que "se adopten medidas específicas para garantizar la cobertura de plazas sanitarias en Oliva y en la comarca, y que el ayuntamiento eleve formalmente esta petición a las administraciones competentes en materia de sanidad y formación especializada".

“Desde el ayuntamiento tenemos la obligación de alzar la voz en defensa de nuestros vecinos. Exigimos una atención sanitaria digna, suficiente y de calidad. Oliva no puede seguir pagando la falta de planificación de otros”, concluyó el portavoz popular.

En Oliva, a pesar de haber inaugurado recientemente un flamante centro de salud, la situación es preocupante, especialmente en Atención Primaria. El PSPV-PSOE ya elevó una queja el verano pasado por el "colapso", y a ella se ha unido esta semana otra denuncia pública de la junta de personal del Departamento de Salud.