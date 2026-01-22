Se presenta en Fitur 2026 "La Visit Gandia", la primera tarjeta turística de la ciudad

La concejala de Patrimonio del Ajuntament de Gandia, Alícia Izquierdo, y la directora del Palau Ducal dels Borja, Estela Pellicer, han presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026) el proyecto "La Visit Gandia", la primera tarjeta turística de la ciudad, impulsada por la Xarxa d’Espais Culturals de Gandia (XEC). El acto ha sido conducido por la edil de Turismo, Balbina Sendra.

"La Visit Gandia" nace como una herramienta innovadora para facilitar el acceso conjunto al patrimonio cultural de la ciudad, tanto para visitantes como para la propia ciudadanía, gracias al trabajo desarrollado durante la última década en la recuperación, ordenación y promoción de los espacios patrimoniales de Gandia.

Según Izquierdo, "en 2015 la ciudad contaba con muy pocos espacios patrimoniales realmente visitables. Hoy, gracias a la inversión, la restauración y una estrategia coordinada, Gandia ofrece un conjunto amplio y estructurado de espacios culturales". En este contexto, la creación de la XEC, en 2018, supuso un punto de inflexión, reforzada por el trabajo conjunto con el Departamento de Turismo y la implantación del sello de calidad SICTED.

La nueva tarjeta permitirá acceder, de manera sencilla y a un precio competitivo, a los principales espacios patrimoniales de la ciudad. Con un coste de 13 euros, "La Visit Gandia" incluye el acceso al Palau Ducal, la Colegiata, el Museou Arqueològic (MAGa), el Museu de Santa Clara, el Museu Faller, el Castell de Bairén, la Cova del Parpalló, la Torre dels Pares y el Morabit, además de ofrecer también descuentos para los espectáculos del Teatre del Raval.

Por su parte, Pellicer ha destacado que la tarjeta "permite conocer el patrimonio material e inmaterial de Gandia, desde sus orígenes prehistóricos hasta la etapa de los Borja y las tradiciones más arraigadas, como las Fallas". La tarjeta tendrá una validez de 72 horas a partir de la primera visita, será personal e intransferible y no permitirá repetir espacios.

La comercialización de "La Visit Gandia" está prevista para la primera semana de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada estival y se podrá adquirir a través del web www.xecgandia.com, donde se detallará toda la información práctica sobre horarios, condiciones y posibilidades de visita.

Finalmente, la concejala de Turismo ha subrayado que "el patrimonio es uno de los principales atractivos de Gandia" y ha remarcado que esta iniciativa "es el resultado de muchos años de trabajo para ponerlo en valor y convertirlo en un producto turístico estructurado, atractivo y competitivo".