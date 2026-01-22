Rafelcofer hará semipeatonal la calle Major con ayuda de la Diputación

El Gobierno de Rafelcofer acometerá en breve obras para peatonalizar la calle Major. Lo hará gracias a una partida de 260.000 euros aprobada recientemente dentro del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de València, que la financiará íntegramente.

El alcalde, Josep Monserrat, explicó que las obras abarcarán el tramo desde la iglesia hasta la calle La Pau, y transformarán la vía en una plataforma única. También se aprovechará para renovar las redes de alcantarillado y agua potable, y se colocarán jardineras sobre el mismo nivel. Se contempla dejar las plazas de aparcamiento en un lateral de manera fija, delimitadas por las zonas verdes que se coloquen. Hasta ahora se estaba cambiando el aparcamiento cada año en un lado de la calle.

El periodo de ejecución es de seis meses y actualmente se está redactando el pliego de condiciones. Se prevé que el contrato salga a concurso el primer trimestre de este año. Sin embargo, la ejecución de las obras se dejarían para septiembre, una vez que pasen las fiestas patronales, ya que en esas fechas se organizan actividades en la calle. "Entre septiembre y diciembre lo tendríamos bastante avanzado, y se remataría en el primer trimestre de 2027", añade el alcalde.

El alcalde apunta que la mayoría de las calles de la población ya son plataformas únicas semipeatoneales, que permiten el tráfico de vehículos rodados y el paso de las personas.

La calle Major de Rafelcofer es una de las más señoriales, donde entre finales del siglo XIX y principios del XX se construyeron las viviendas más vistosas con los beneficios que dieron los años dorados de la naranja. Algunas incluso tienen un estilo modernista, imitando la arquitectura que causaba furor entre la burguesía de Barcelona y Alcoi. En ella está también la casa abadía.