Tavernes refuerza la atención a las familias damnificadas tras el paso del temporal Harry

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, y la regidora de Urbanismo, Amparo Bo, acompañadas de técnicos municipales, realizaron a primera hora de esta mañana una visita a las viviendas afectadas por el temporal Harry para valorar, junto con el vecindario, el impacto de los daños una vez elaborados los informes técnicos correspondientes por parte del equipo municipal.

La alcaldesa señala que “era fundamental estar de nuevo hoy junto a las familias afectadas, escucharlas de primera mano y poner todos los recursos del ayuntamiento a su disposición”. Romero remarcó que “la prioridad son las personas y su seguridad, y así se lo he trasladado como alcaldesa”.

Esta actuación llega después de que el fuerte temporal haya puesto de nuevo en evidencia la vulnerabilidad del litoral de Tavernes, con daños importantes y desperfectos en varios edificios, incluida la caída de tres balcones de un mismo edificio. Una situación que la alcaldesa ya calificó hace unos días de “crítica” y que motivó la solicitud de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para conocer el estado del proyecto de regeneración de las playas pendiente desde hace años.

Vista desde uno de los apartamentos del edificio Neptuno. / Levante-EMV

En este sentido, Romero aseguró que mantiene "contacto directo" con la ministra Diana Morant y con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien confirmaron que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de regeneración entre las playas de Brosquil en Cullera y la de la Goleta, que contempla la construcción de espigones, “estará resuelta en menos de dos meses, hecho que permitirá desbloquear definitivamente el proyecto”.

Además, la alcaldesa confirmó que el Ministerio llevará a cabo una actuación de emergencia para hacer frente a los daños ocasionados por este episodio meteorológico, “una medida imprescindible para proteger el litoral y las personas que viven en la playa”. Además, de cara al fin de semana se redoblará la vigilancia de la Policía Local especialmente en el entorno de los tres inmuebles que siguen desalojados: el Neptuno, el hotel Úrsula y el edificio Sant Vicent Ferrer.

“Tavernes tiene que ser una prioridad. Nuestro litoral no puede continuar sufriendo las consecuencias de cada temporal sin una solución definitiva”, insistió Romero, quien reiteró el compromiso del ayuntamiento “con la defensa de la playa y con la seguridad del vecindario, que es y será siempre nuestra principal preocupación”.

Por su parte, el PP en Les Corts ha pedido al Gobierno central que declare la zona como catastrófica.