El 10K Nocturn Platja de Gandia-Memorial Toni Herreros abre inscripciones este sábado 24 de enero

La decimocuarta edición del 10K Nocturn Platja de Gandia-Memorial Toni Herreros abre las inscripciones en la web oficial (10kgandia.com) este sábado, 24 de enero. Lo hará con una promoción inicial de los cien primeros dorsales a un precio de 12 euros. La carrera se celebrará el sábado, 6 de junio, en la playa. La prueba está organizada por el Club Atletisme Safor Teika y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia.

Finalizados los 100 dorsales promocionales, el precio será de 15 euros (12 euros + 3 euros de la licencia de la RFEA) hasta el 14 de abril. Del 15 de abril al 26 mayo el precio será de 18 euros, y del 27 mayo al 2 de junio costará 21 euros.

Este año, como novedad, podrán inscribirse menores de edad de 16 y 17 años, rellenando un formulario disponible en la web y adjuntándolo firmado en el momento de hacer la inscripción de cajones y ritmos. Se tendrá que justificar con el enlace de los resultados.

El año pasado la carrera la finalizaron más de 3.400 corredores, una de las mejores inscripciones de los últimos años, muchos de ellos llegados de otras comunidades autónomas, y con una importante participación femenina. La carrera contó con "liebres" que guiaron a los corredores que querían hacer unos tiempos por debajo de 40, 45, 50 o 55 minutos.

La carrera forma parte del calendario anual de eventos y competiciones deportivas presentado por Gandia en la Feria Internacional de Turismo, a cargo del concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y la concejala de Turismo, Balbina Sendra, con la presencia de la gestora deportiva del CA Safor Teika, Lidia Balada.

Jesús Naveiro comenta sobre este 10K que "pocas ciudades de España tienen una carrera nocturna. Es un circuito de los más rápidos de la Comunitat Valenciana y está homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Además, correr de noche supone un aliciente en una playa ambientada, alegre y abarrotada como la nuestra en pleno mes de junio". La carrera está incluida en el calendario nacional de la RFEA.