Agenda de cultura y ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

Sant Antoni y otras actividades marcan la programación cultural y de ocio en la comarca durante este fin de semana del 23, 24 y 25 de enero. En Gandia, se da a conocer en público este viernes, día 23, el libro "La dona de l'alcalde", de Marian Díez Picó. Una novela que es, a la vez, una crítica feroz y una declaración de amor a las miserias y grandezas del día a día más próximo. Presenta el acto Eudald González. Organiza el IMAB a las 19 horas en la Biblioteca Central.

También este viernes, día 23, en el Teatre Serrano de Gandia (20 horas) se representa la obra "Zarra", un espectáculo de danza en homenaje al emblemático futbolista Telmo Zarraonandia. Adriano Bilbao y su compañía actúan en una actividad organizada por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia.

Este sábado, día 24, en Gandia, hay teatro solidario organizado por l a Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa. Se destinará la recaudación a la acción social, contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia. En esta ocasión, la obra elegida para impulsar esta causa benéfica es la comedia "Desencaixats", original de Jaume Pujol, interpretada por la compañía gandiense AmbfiTeatre. El elenco está formado por Joana Estruch, Adri Sanz y Sergi Bono, bajo la dirección de los propios Sanz y Bono. El equipo se completa con la participación de Pepa Rovira en la traducción y voz en off, Mariano Lloret en iluminación y sonido, Mireia Estruch y Toni Albors en el diseño del espacio escénico, y Rafa Mira a cargo del vestuario. Para colaborar, los interesados pueden adquirir sus entradas a través de las distintas Hermandades, en la Floristería Eloisse, en Paqui Peluquería o mediante el correo electrónico accionsocial@semanasantagandia.es. Asimismo, el mismo día del evento, se habilitará la venta en el Teatro Serrano a partir de las 19:30 h para facilitar la máxima participación ciudadana.

El domingo, día 25, se cierra el fin de semana cultural en Gandia con una nueva actuación del ciclo Música Clàssica a l'Ermita de Sant Antoni, a cargo del Quartet Barroc, que interpretará obras de Haendel, Vivaldi y Bach. Los músicos protagonistas son José Tomás Estornell (flauta), Inma Diago (violí), Cristina Bernal (cello) y Telmo Gadea (piano). La cita es a las 12 horas con entrada gratuita.

Josep Piera y Joan Deusa presentan sus libros en Oliva / Nova Radio Lloret

En Oliva, este sábado día 24, hay presentación literaria. Desde las 19 horas en el salón de actos de la Casa Maians, en la calle Major nº 12. Los poetas Josep Piera (Beniopa, 1947) y Joan Deusa (Gandia, 1993) presentarán a Oliva sus últimas obras: "Tot són ones" (Afers) e "Itaca arrasada" (@godalledicions). En la presentación también participarán los también poetas de Oliva, Àngels Gregori y Josep Lluís Roig, amigos y compañeros de los dos autores gandienses. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala. Se cuenta con el apoyo del departamento de cultura del Ayuntamiento de Oliva que dirige Teresa Tur.

En Ador se celebra este fin de semana la fiesta de Sant Antoni. Este sábado, día 24, se inaugura el mercado, hay pasacalle de "dolçaina i tabalet", la entrada de pinos, una merienda de "xocolatada", un espectáculo de calle, el pasacalle de una charanga musical, la "cremà de la foguera" con reparto de mistela y buñuelos y discomóvil para cerrar la jornada. El domingo 25 se reserva para la misa y un nuevo día de mercado, la actuación de "Rumba pa ti" con coreografía de caballos, desfile de las caballerias y la tradicional bendición de los animales a las 13.30 horas.

Bellreguard acoge la proyección del documental "Camigrants" para fomentar la sensibilización y el diálogo intercultural. Es este viernes 23 de enero, a las 18.30 h, en la Casa de Cultura. Esta proyección da continuidad a las acciones de sensibilización impulsadas en el municipio, ya que en octubre de 2024 la Biblioteca Municipal acogió la presentación del libro Camigrants.

Igualmente en Bellreguard se inaugura la exposición "L'art a partir de taronges", de Salva Mascarell. La Casa de Cultura acoge hasta el 31 de enero una instalación que reflexiona sobre la asfixia que sufre la agricultura tradicional y los pequeños propietarios. Naranjas de huertos abandonados, envasadas al vacío, evocan la fragilidad de un sector que subsiste con muy poco margen y denuncian el impacto del mercado globalizado y del consumo excesivo. Una propuesta que invita a reflexionar sobre el consumo local, el territorio y la sostenibilidad.

El artista saforenc Salva Mascarell expone su nuevo trabajo en Bellreguard / Ajuntament de Bellreguard

Por otro lado, la Filà Corsaris de Bellreguard organiza la representación teatral de la obra "Hipócrites". Este sábado 24 de enero, a las 19.00 h, en la Casa de la Cultura, a cargo del grupo "Atrotinats" de Oliva. La entrada se puede adquirir en la puerta.

Este viernes 23 de enero, la Biblioteca de Miramar acoge la presentación del libro «La luz de mi hija: un viaje de duelo, sanación y transformación», con su autora Sonia Caudeli. El acto es a las 19 horas. Un encuentro íntimo y emotivo que invita a la reflexión y al diálogo a través de la literatura.

Noticias relacionadas

En Potries se anuncia este sábado, 24 de enero, la actuación de "Música Nua", un cuarteto vocal a capela que ofrece un concierto y una experiencia en colaboración con "El fil volander" de Potries. La cita es a las 19.30 horas en la iglesia de los Sants Joans.