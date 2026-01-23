Arden en Barx tres contenedores por depositar cenizas calientes

Tres contenedores han ardido en Barx en los últimos días por la misma causa: depositar brasas o cenizas calientes procedentes de los hogares. Dos contenedores grises quemaron al lado del Ecoparc, y otro en el paraje de la Drova, en la calle Penya Alta. En ambos casos los hechos sucedieron a última hora de la tarde. Dos se achicharraron el sábado pasado y el de la Drova el miércoles.

El ayuntamiento ha advertido a los vecinos sobre la gravedad de esta conducta incívica. La alcaldesa, Esther Vidal, señala que además de suponer un daño económico para las arcas municipales, ya que cada contenedor vale 900 euros. A demás, las llamas podían haber causado una desgracia mayor, ya que los contenedores estaban próximos a viviendas y a zona forestal.

El Gobierno local recuerda que está prohibido tirar cualquier resto de brasas o cenizas sin haberse asegurado previamente de que estén completamente frías y es obligatorio apagarlos con abundante agua antes de depositarlas. Además, deben tirarse en bolsas.

Además, la Policía Local ha intensificado la vigilancia. "Cualquier persona identificada lanzando restos calientes será sancionada con una multa importante y deberá hacerse cargo del coste de los daños causados", apuntan fuentes municipales.