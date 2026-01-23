Arden en Barx tres contenedores por depositar cenizas calientes
La alcaldesa condena los hechos, recuerda que está prohibido y advierte que esta conducta puede causar un incendio forestal o a las casas
Josep Camacho
Tres contenedores han ardido en Barx en los últimos días por la misma causa: depositar brasas o cenizas calientes procedentes de los hogares. Dos contenedores grises quemaron al lado del Ecoparc, y otro en el paraje de la Drova, en la calle Penya Alta. En ambos casos los hechos sucedieron a última hora de la tarde. Dos se achicharraron el sábado pasado y el de la Drova el miércoles.
El ayuntamiento ha advertido a los vecinos sobre la gravedad de esta conducta incívica. La alcaldesa, Esther Vidal, señala que además de suponer un daño económico para las arcas municipales, ya que cada contenedor vale 900 euros. A demás, las llamas podían haber causado una desgracia mayor, ya que los contenedores estaban próximos a viviendas y a zona forestal.
El Gobierno local recuerda que está prohibido tirar cualquier resto de brasas o cenizas sin haberse asegurado previamente de que estén completamente frías y es obligatorio apagarlos con abundante agua antes de depositarlas. Además, deben tirarse en bolsas.
Además, la Policía Local ha intensificado la vigilancia. "Cualquier persona identificada lanzando restos calientes será sancionada con una multa importante y deberá hacerse cargo del coste de los daños causados", apuntan fuentes municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal
- Los afectados por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas
- La borrasca Harry ya se traga media playa en Tavernes de la Valldigna
- Marina de Gandia inicia el proyecto que ha costado 10 años de gestiones
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Cultura aprueba 144.280 euros para restaurar la fachada norte de la Colegiata de Gandia
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años