Auna Inclusió recibe un reconocimiento de ámbito nacional por su compromiso con el empleo inclusivo

Auna Inclusió (Associació de la Safor per a la Inclusió de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) ha sido reconocida por la Fundación Mapfre en el marco del Programa Social de Empleo, por su compromiso y trayectoria en la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual.

El acto de entrega de galardones tuvo lugar en Valencia y reunió a entidades sociales y empresas comprometidas con la inclusión laboral. Organizado por Fundación Mapfre, contó con la presencia de S.A.R. la Infanta Doña Elena, directora de proyectos de la Fundación, y sirvió para reconocer el papel de entidades sociales y empresas en la promoción del empleo inclusivo a través de iniciativas como Juntos Somos Capaces y Accedemos.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo que Auna Inclusió desarrolla en la comarca de la Safor a través de sus programas de empleo con apoyo, orientados a facilitar el acceso al mercado laboral ordinario de personas con discapacidad intelectual, ofreciendo acompañamiento individualizado tanto a las personas trabajadoras como a las empresas.

Con motivo de este reconocimiento, Auna Inclusió ha querido destacar públicamente la colaboración de empresas que apuestan por la inclusión laboral, reconociendo de manera especial a Vicky Foods y FCC Medio Ambiente, con las que mantiene una relación consolidada en la contratación de personas con discapacidad intelectual. Ambas empresas se han convertido en un referente de buenas prácticas, demostrando que la diversidad en el entorno laboral aporta valor social y empresarial.

Desde la entidad se subraya que el compromiso del tejido empresarial es fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, y que la colaboración entre empresas y entidades sociales permite generar oportunidades laborales estables y de calidad para personas que, tradicionalmente, han encontrado mayores barreras de acceso al empleo.

Auna Inclusió agradece este reconocimiento, que refuerza su compromiso con el empleo como eje central de la inclusión social, y reafirma su voluntad de seguir trabajando junto a las empresas del territorio para continuar generando nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad intelectual de la Safor