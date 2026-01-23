El Ayuntamiento de Xeraco facilitará la conversión de la Finca La Roqueta en hotel rural

El Ayuntamiento de Xeraco ha puesto en marcha el proceso para rehabilitar la Finca La Roqueta y transformarla en hotel rural, tras la solicitud presentada por los propietarios. Esta iniciativa responde a la voluntad del equipo de gobierno local de estudiar y facilitar proyectos que contribuyan al desarrollo turístico sostenible del municipio, siempre dentro del marco legal y urbanístico vigente.

Para conseguir este fin, el Ayuntamiento, tras las consultas realizadas a la Conselleria d’Urbanisme, trabajará de manera coordinada con esta administración para que, una vez redactado el proyecto por parte del promotor, pueda ser remitido y evaluado con el fin de obtener las autorizaciones pertinentes, siempre dentro de la normativa aplicable.

El proyecto será redactado por el estudio BC Uno Arquitectura, dirigido por el arquitecto Francisco J. Bermell Calas, y contempla la recuperación y puesta en valor de la masía, respetando su carácter tradicional y su entorno natural.

La Finca La Roqueta se encuentra en una zona rodeada de huerta valenciana, que combina naturaleza, paisaje y tranquilidad, a la vez que está muy bien comunicada: autovía, carretera nacional y tren de cercanías permiten llegar al centro de Valencia en tan solo 45 minutos.

Además, el camino cicloturista francés hasta Cádiz pasa muy cerca, conectando con la playa, la estación de tren y los alrededores de Xeraco, una localidad conocida por su clima agradable, sus playas poco masificadas con arena fina y dorada, chiringuitos y todos los servicios, así como su rica gastronomía local.

La ruta transita por el lateral del río Vaca, lindando con la finca, que cuenta con más de 1.100.000 metros cuadrados (119 hectáreas), ofreciendo un entorno natural privilegiado para el desarrollo de actividades al aire libre. La edificación conservará el encanto de una masía típica de la huerta valenciana, con un restaurante y una amplia terraza pensada para celebraciones y eventos de todo tipo.

Los visitantes podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades: rutas en bicicleta hacia el Mondúber y las montañas cercanas, senderismo, visitas guiadas por la finca para conocer las producciones agrícolas, observación de aves en el lago, así como actividades en la playa. Todo ello en un entorno con una temperatura ideal durante todo el año, que convierte este proyecto en una experiencia turística completa, combinando naturaleza, deporte, gastronomía y descanso.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Xeraco reafirma su apuesta por el turismo rural de calidad, potenciando el entorno natural y cultural del municipio y ofreciendo una alternativa atractiva para los visitantes que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y experiencias auténticas en la huerta valenciana, siempre desde el respeto a la normativa y a la planificación territorial vigente.