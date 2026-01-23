Anem fent!
Foc i Flama 2026
Crònica de la presentació del Llibre Oficial de les Falles de Gandia de 2026
Pasqual Molina
Divendres passat, dia 16 de gener, es va presentar en el saló d’actes del Museu Faller el Foc i Flama, el llibre oficial de les Falles de Gandia.
L’acte ha esdevingut transcendent dins de la programació oficial de les falles gandianes. Comptà amb la presencia de l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia i president d’honor de la Federació de Falles, José Manuel Prieto, qui acompanyava les dues falleres majors de Gandia de l’any 2026, Manuela Borrull Guillem i Triana Benavent Chover, a més a més del regidor delegat de l’Ajuntament en les Falles, Adrià Vila Flores, i del president de la Federació de Falles Junta Local Fallera de Gandia, Francisco Martinez Chover. Tots seien en la destacada primera fila amb Balbina Sendra Alcina, regidora delegada de Cultura, Alicia Izquierdo Sesé, primera tinenta d’Alcaldia, i l’espectable secretari primer de la mesa de les Corts Valencianes, Victor Soler Beneyto a qui acompanyaven el regidor del seu grup municipal, Vicent Gregori Acosta i la regidora Maria Carmen Vidal Añón. També hi assitia el portaveu municipal de VOX, José Manuel Millet Frasquet.
Estaven presents, en llocs destacats, el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll Gimeno, qui acompanyava la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de 2026, Paula Cabanilles Escrivà; el president de la Societat de Foment d’Agricultura Industria i Comerç de Gandia, Joaquin Barber Peiró; l’expresident de la Federació de Falles, Jesús Garcia Cànoves; el president de l’Associació Cultural Premi Iaraní, Pasqual Molina, i nombroses ex falleres majors de Gandia en un saló d’actes de Museu curullat de falleres i fallers i dels presidents, majors i infantils, de les comissions falleres, així com de les reines de la falla, majors i infantils de totes les comissions, que esperaven el moment de descobrir i de tindre en les mans el llibre faller.
Dirigí el protocol de l’acte el secretari general de la Federació de Falles, Daniel Miret Mataix, qui anava acompanyat per la vicepresidenta de l’Àrea de cultura, Laura Estrela Palma. Miret recordà que l’any anterior Fernando Fuentes havia dissenyat “Flames”, un element gràfic significatiu que, des d’aleshores funciona com a logotip que identifica la publicació. Són cinc flames de diferents altures, en tons taronja, groc, roig i coure, amb variacions cromàtiques càlides que evoquen la intensitat del foc que consumeix les falles. Estes llengües de foc, cadascuna amb la seua pròpia altura, representen les diferents seccions en les quals s’organitzen les falles i pretén aportar una sensació de moviment tridimensional i de canvi constant, propi de tot foc. Este disseny inicial ha sigut traslladat a un element senzill, una escultura cisellada pel departament artístic de Bronces Jordá. El seu nom és la “Flama”. L’escultura s’ha concebut com una distinció i un agraïment als col·laboradors de les diferents disciplines artístiques vinculades al món de les Falles.
Este any pujaren a l’escenari a rebre la “Flama” l’autor de la fotografia institucional del Foc i Flama de 2026, Victor Cucart i Vicent Mahiques Fornés l’autor d’“El Tirant i les falles”, l’article publicat en les pagines de col·laboracions literàries del Foc i Flama d’enguany.
L’alcalde Prieto, el regidor Vila, les dues falleres majors i el president de la Federació foren convidats a ocupar el lloc central de l’escenari, on se’ls va lliurar els primers exemplars de la publicació. Ells mateixos la lliurarien a totes les comissions falleres gandianes en la figura dels seus presidents i de les reines de la falla, majors i infantils, així com als representants municipals presents en l’acte.
El llibre Foc i Flama és un estendard de les falles de Gandia, el qual va ser declarat publicació d’interès turístic de la Comunitat Valenciana per resolució de la Presidència de la Generalitat de 9 d’abril de 2029 publicada al DOGV núm. 8557 de 28 de maig de 2019. “Foc i Flama” és una marca registrada. Ho ha sigut sempre, primer de la Junta Local Fallera de Gandia i ara de la Federació de Falles Junta Local Fallera de Gandia.
El primer llibre, aleshores nomenat Foch i Flama , fou publicat el març de 1947 i pretenia substituir els llibrets de falla que, d’una manera més o menys freqüent, havien estat publicats i va aconseguir que totes les falles publicaren conjuntament en un sol número. És una publicació anual que va dirigida a les falles, als fallers i al públic en general. Durant anys va ser publicada en valencià i en castellà, ja fa molts anys que ho fa en llengua valenciana normativa. El tiratge ha estat variable, entre 500 i 1.500 exemplars (enguany, 1.100) i és gratuït, finançat per subvenció municipal i la publicitat.
Al llarg de la seua historia ha variat contingut i continent, començant, este últim, per la portada, la qual, els primeres anys era un dibuix de tema faller fins que el 1965 duia la fotografia de la fallera major de Gandia i a partir de 1980, la fotografia de les dues falleres majors. Sempre amb el rètol de “Foc i Flama”, el nom de Gandia i l’any de publicació. El format de la publicació ha sigut variat, així com el paper emprat per a la impressió.
El contingut contava amb els escuts de la ciutat de Gandia i de la Junta Local Fallera, el programa de festes falleres, la fotografia de l’alcalde o alcaldessa amb la seua salutació, la fotografia de sant Josep i, destacadament, les fotografies de les dues falleres majors, la qualitat de les quals ha mostrat un creixement exponencial, any rere any. Un autèntic reportatge fotogràfic que mostra les nostres màximes representants no sols amb els seues vestits de fallera de gala enmig dels llocs emblemàtics, sinó que son fotografiades amb els sus llocs habituals, amb el seu quefer del dia a dia mostrant-les properes i accessibles. Les fotografies van acompanyades per una poesia i el nom de l’autor o autora. La fotografia de les corts d’honor; els noms, els càrrecs i, també, la fotografia dels membres de l’executiva; la fotografia del mantenidors de les dues presentacions de les falleres majors; Els noms i els càrrecs de les comissions, les fotos de les falleres, esbós i lema de la falla, i des de fa anys, s’hi inclouen els guardons aconseguits per la comissió en l’exercici anterior.
El Foc i Flama ha comtat sempre amb les col·laboracions literàries dels més prestigiosos autors valencians de cadascuna de les èpoques. Es considera que el Foc i Flama de 1960, fou, en este sentit, el més important de la historia, motiu pel qual se’n feu una edició facsímil del llibre que fou publicada per el CEIC Alfons els Vell, l’Associació Cultural Premi Iaraní i per la Junta Local Fallera.
No hem d’oblidar la publicitat en el finançament i com, també, durant molts anys s’hi incloïa l’Indicador professional i d’establiments comercials i industrials gandians als quals s’agraïa l’ajuda en la publicació del Foc i Flama.
El Foc i Flama d’enguany fa el numero 76. Pasqual Molina en l’estudi exhaustiu de la publicació que feu per al Llibre del Cinquantenari de la Junta Local Fallera 1946-1996, detectà errors en la numeració dels anys 1968, 1975 i 1976, i el llibre porta ja la numeració corregida amb el numero 48 des de l’any 1997. Inclou el cartell anunciador de les Falles de Gandia del 2026, fet per Daniel Garcia Moragues, que du per lema “Artistes fallers”. També inclou els escuts de les comissions falleres i els noms dels seus respectius representants que conformen l’Assemblea de la Federació de Falles de Gandia. Una fotografia general de tots els membres de l’executiva amb els seus noms i càrrecs que ostenten.
L’editorial diu: “Les Falles són més que festa: són expressió col·lectiva, esforç compartit i identitat viva. Any rere any, la ciutat es transforma gràcies al treball incansable de les comissions, a la creativitat dels artistes i a la implicació de milers de persones que entenen la festa com una forma d’estimar Gandia. Aquesta publicació naix amb la voluntat de retre homenatge a tot això, recollint el bàtec d’una tradició que es renova sense perdre l’ànima.[...] Assumim aquesta etapa editorial amb respecte pel camí recorregut i amb la il·lusió de continuar construint. La renovació d’aquest volum respon a la necessitat d’evolucionar, d’adaptar-nos als nous temps i de reflectir una festa que creix, que dialoga amb la cultura i que es projecta més enllà del present. [...] Aquest projecte és, sobretot, una obra col·lectiva. Artistes, escriptors, col·laboradors i professionals de diferents àmbits han aportat el seu talent i la seua sensibilitat per donar forma a una edició diversa i cuidada. La suma de mirades expertes i noves veus han enriquit cada pàgina, convertint el Foc i Flama en un espai de trobada entre disciplines i generacions”.
Hi ha una fotografia de l’alcalde i el seu text de salutació, del qual destacar: “Durant segle i mig fallers i gandians hem recorregut junts un camí il·lusionant que ha servit per a donar a conèixer entre totes les persones que ens visiten aquell element i valers que fan singulars les Falles i la nostra ciutat. Perquè la festa quan és oberta, plural i diversa —com així ho són les Falles de Gandia— és sempre sinònim de convivència, inclusió i integració en l’espai públic. Perquè els gandians i els fallers sabem com ningú acomboiar el veïnat i els nostres barris amb alegria i vibrants compassos de música, contagiant la felicitat dels altres en les nostres pupil·les del color de l’espurna. No hi ha millor expressió de celebrar, no hi ha millor forma d’unir, no hi ha millors valors amb els que combregar: els de la metàfora festiva d’un poble que és també la millor metàfora de la vida. Fer foc de les cendres”.
El bloc fotogràfic institucional ha sigut realitzat pel reconegut fotògraf internacional Dimas Cucart el qual ens mostra les diferents versions, la fallera i la personal de les dues falleres majors de Gandia, així com les fotografies de totes les components de les dues corts d’honor amb els seus acompanyants. Totes les reines falleres de totes les comissions estan fotografiades per diferents fotògrafs: Salva Gregori, Sergi Escrivà, Nopose Fotografia, Emi Fotògraf, Arnau Llopis, Majo Vila, Bego Sala, David Ullan, Anna Palau i Salva Tarrasó.
S’inclouen les fotografies del Gesmil de diamant, Ramon Vilaplana Mas i les fotografies dels fallers i de les falleres recompensats amb el gesmil d’or i els noms i les falles de procedència dels gesmils d’argent. Hi ha les fotografies i un breu retall biogràfic del mantenidor de la fallera major infantil, Vicent Gregori Acosta, i de la fallera major, Liliana Requena Pellicer.
Sota el nom de “Flamerades” figuren les col·laboracions literàries: “El Tirant i les Falles” del ja nomenat Vicent Mahiques Fornés; “Les falles, una festa amb caràcter identitari valencià” de J.J. Coll Fornés i “Breus apunts de la historia de les Falles”, de Javier Mozas Hernando i una col·laboració nomenada “Instant. L’eco del que vam viure”, amb un recull de fotografies de Laura Estrela i de Dani Miret, que s’acompanyen de poesies de L. Almara, Arthur, D. Miret i de V. Sendra.
Tanca el Foc i Flama del 2026 les fotografies guardonades en el Concurs de Fotografia de les Falles del 2025 I les col·laboracions comercials de l’edició d’enguany.
