La Font d'en Carròs toma el testigo de los Porrats: Consulta la programación

La Font d’en Carròs celebra el Porrat de Sant Antoni del Porquet 2025 este fin de semana bajo el lema "Història d’un poble", que se enmarca dentro de las actividades del 700 Aniversario de la fundación de la localidad.

Este viernes está programado el Porrat Escolar para los alumnos de Primaria y ESO. A las 18 horas se inaugura el Mercado Artesanal y la Feria de Atracciones y a las 18,30 está previsto un espectáculo de calle itinerante. A las 20h. se inauguran las exposiciones del Porrat la del Museu Carròs e "Història dels Boixets" en el salón de plenos del Ayuntamiento. Después habrá animación de calle y a las 21h. espectáculo de un faquir en la Plaça de Sant Antoni.

El sábado 24 por la mañana está prevista la V Concentración de de Vehículos de Motor, a las 12,30 concierto del grupo Jotajaybers en el pabellón, entrega de trofeos, comida y tardeo con Pelitroco y el dJ Ivan Suel. Desde las 9,30h. vuelta interpretativa de hierbas comestibles con Ausiàs Jordà y después degustación, a las 11h. apertura del Mercado Artesanal con los Dolçainers i Tabaleters de la Font acompañados por los Cabuts y los Gigantes de Francesc Carròs y esposa. Desde el mediodía degustación de cervezas artesanas y productos del mercat y espectáculo itinerante. Al mediodía comida a cargo de la Comparsa Carrós al pabellón de la escuela bajo tiket. Por la tarde animacón, cuenta teatro infantil y a las 19h. Misa en la Ermita de Sant Antoni. Desde las 19,45h. Pasacalle y desde las 20h. Correfocs con Inga Va desde las escuelas viejas a la Plaça de S. Antoni y encendido de la hoguera. A las 21,30h. cena popular con tiket en el Polivalente y espectáculo con Únics.

Noticias relacionadas

El domingo 25 se celebra la XXII Trobada de Boixeteres a la plaza de l'Ajuntament y animación de calle. A las 11h. ruta guidada por Quique Camallonga de los plafones del casco antiguo Casa de la Paraula, Muralla y jardín botánico. A las 11,30h. pasacalle y a las 12h. degustación de cervezas artesanas y productos del mercado. Al mediodía la bendición de animales y panbenets a la Plaça de S. Antoni con interpretación del himno. A las 12,15h. misa a Sant Antoni y visita a la parroquia y museo. Seguirá la animación . Por la tarde cuenta teatro infantil a las 17,30h. actuación del grupo de danzas Trapig con cabezudos y gigantes y a las 18,30h. concierto de los Dolçainers de Bellreguard. A las 22h. clausura del Porrat 2026.