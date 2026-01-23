El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años

Las olas engullen el litoral de Tavernes de la Valldigna con cada temporal marítimo y agrava el estado de una playa que además está en clara regresión por la falta de aportes sedimentarios. Esto es algo sabido, por desgracia, y denunciado por representantes municipales y vecinos desde hace más de veinte años.

En 2020 el paso del temporal Gloria causó, como en otros puntos de la costa de la Safor, desperfectos muy graves y un nuevo retroceso de la playa. Pero con la borrasca Harry se ha cruzado un rubicón y ha desatado todas las alarmas porque ha dañado viviendas y a punto estuvo el martes de causar una desgracia mayor.

Mientras esto sucede y se contempla con una mezcla de rabia e impotencia, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene en trámite el gran proyecto que, según prometen, permitiría devolver la playa a como estaba hace sesenta años. Se trata de la regeneración de la costa entre las playas del Brosquil, en término de Cullera, y la Goleta, en Tavernes, con la construcción de dos espigones, unos diques que también beneficiarían a la playa urbana vallera donde Harry dejó el martes en una situación muy comprometida a tres edificios de primera línea.

Dos personas observan los destrozos provocados por Harry en Tavernes. / Levante-EMV

La alcaldesa, la socialista Lara Romero, adelantó el miércoles a la prensa, en su primera visita a la zona afectada, que la declaración de impacto ambiental de este estudio «se resolverá en un par de meses». Pero esto no deja de ser un trámite más que tampoco despeja el horizonte mientras no haya una consignación presupuestaria real. Y cabe recordar que España lleva tres años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Romero volvió a reunirse este jueves con los propietarios de los inmuebles.

Por otra parte, el Grupo Popular en Les Corts ha presentado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que declare zona catastrófica los municipios afectados en los últimos días por la borrasca Harry, entre ellos Tavernes y Gandia.

El proyecto en cuestión salió a información pública en marzo de 2023 y ahí sigue encallado, a pesar de las constantes gestiones que se han hecho desde el Gobierno vallero para desbloquearlo, incluso con viajes a Madrid de la alcaldesa para reunirse en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

La borrasca Harry golpea Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Pero Tavernes viene lanzando un «SOS» para tener ese proyecto de espigones desde hace muchos años. En la Goleta el primer gran temporal de mar fue hace 25 años, en 2001. Entre 2012 y 2018 Compromís presentó enmiendas cada año a los PGE reclamando actuaciones para defender la costa vallera, que eran tumbadas sistemáticamente en el Congreso. Tras numerosas intervenciones y preguntas parlamentarias de varios partidos se consiguió al fin la redacción del proyecto cuya ejecución inmediata se reclama ahora.

La pérdida de arena se evidencia en los peldaños de la escalera. / Levante-EMV

El objetivo, como ya relató este periódico, es devolver estas playas del Brosquil y de la Goleta a la situación en la que se encontraba en el año 1957, para lo cual se calcula una inversión de más de 19 millones de euros. El plazo de ejecución es de 10 meses. Se contempla la construcción de dos espigones, reponer el cordón dunar y un aporte extra de 823.000 metros cúbicos de arena a la Goleta.

La idea es conseguir un resultado como el ejecutado por el Ministerio en la playa de les Deveses, entre Oliva y Dénia, que ha renacido después de construir un arrecife artificial. Pero hasta la fecha lo único que se ha hecho son repetidos trasvases de arena, que salvan la temporada turística estival pero que se demuestran ineficaces durante el resto del año.

Espacio acordanado. / Levante-EMV

De forma paralela al citado proyecto de regeneración está en trámite otro estudio para revisar el deslinde, la línea de dominio público-terrestre, en ese mismo tramo. Y para complicarlo, o demorarlo aún más, el Consell reclama tener las competencias en costas, y ha impulsado una nueva ley autonómica que deroga el Pativel.

Noticias relacionadas

Gloria, Filomena, Harry... Con cada temporal de mar, que ya son más frecuentes por el cambio climático, Tavernes de la Valldigna pierde miles de metros cúbicos de arena. ¿Cuál será el siguiente?