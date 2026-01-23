Nueva cita internacional de Carla Bañuls con la selección española

Carla Bañuls Puente afronta su quinta internacionalidad con España. La ciclista júnior de Gandia ha vuelto a ser convocada para representar a la selección nacional en una nueva prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross, que se disputa el domingo en Hoogerheide (Países Bajos).

La corredora del Team Mirat Salamanca ya corrió el pasado fin de semana en la carrera de la Copa del Mundo que tuvo lugar en Benidorm, donde se clasificó 16ª y segunda mejor del combinado español en su categoría. Ahora le toca viajar con una selección de jóvenes promesas.

La Real Federación Española de Ciclismo quiere ofrecer a los y las jóvenes promesas la oportunidad de medirse a los mejores especialistas de su categoría una semana antes de afrontar el gran objetivo del año, el Mundial de Hulst, que se disputará del 30 de enero al 1 de febrero.

Javier Ruiz de Larrinaga, el seleccionador nacional, encabezará esta actividad en la que participarán ocho ciclistas, los sub23 Raúl Mira y Lorena Patiño y los júniors Benjamín Noval, Martín Fernández, Raúl López, Aitana Gutiérrez y Mirari Gotxi, además de la gandiense Carla Bañuls.

El debut internacional de Carla Bañuls Puente data del pasado verano en el Festival Olímpico de la Juventud Europea disputado en Macedonia. Después fue convocada para el Europeo de Ciclocross en Bélgica el pasado mes de octubre. En diciembre corrió una carrera de la Copa del Mundo disputada en Bélgica y el pasado día 18 volvió a representar a España en una cita internacional de tanto prestigio y nivel como es la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm. Este domingo, 25 de enero, en Países Bajos, será la quinta vez que la gandiense vista el maillot de España.