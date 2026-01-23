Ocho atletas del CA Safor Teika representan a la Comunitat Valenciana en el Nacional de Campo a Través

El Campeonato de España de Campo a Través de selecciones autonómicas se disputa este fin de semana en Almodóvar del Río (Córdoba), sede por primera vez del Nacional de Cross. La cita llega marcada por el excelente momento del fondo español, tras los recientes éxitos internacionales de #EspañaAtletismo en el Europeo de Cross de Lagoa y en el Mundial de Tallahassee.

Con una participación total de 865 atletas (360 el sábado y 505 el domingo) de 18 federaciones autonómicas, repartidos entre las siete categorías del Campeonato de España y las cuatro carreras del Campeonato de España CESA de Campo a Través Sub-16, Sub-18 e Inclusivo por Federaciones Autonómicas, configurando un fin de semana que volverá a ser la gran fiesta del cross español.

La Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana participa con equipos ern todas las categorías. Entre los atletas convocados destacan ocho integrantes del Club Atletisme Safor Teika: Dídac Marzà Grau (sub23), Meriel Luján Monerri (sub20), Álex Sangil Casado (sub18); Lluna Villar Deusa y Mar Solanes Valero (sub18) y Erika Llorca Sancho, Adriana Solanes Valero y Paula Cabanilles en la selección sub16 femenina.