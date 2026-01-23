Oliva recibe el prestigioso Sello de Calidad Deportiva Sport Quality por segundo año consecutivo

Oliva ha vivido de nuevo una jornada muy especial, marcada por el reconocimiento al trabajo constante ya la apuesta decidida por el turismo deportivo como eje estratégico del municipio. Ha sido en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) que se celebra en Madrid,

Tras las presentaciones de eventos deportivos en Fitur Sports, donde se ha hecho balance de los principales eventos deportivos de 2025 y un avance del calendario previsto para 2026, ha tenido lugar la entrega del Sello de Calidad Deportiva Sport Quality, que Oliva recibe por segundo año consecutivo.

Este distintivo, otorgado por el Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas, certifica la excelencia de las políticas deportivas municipales, las actividades que se desarrollan y la calidad de las instalaciones, consolidando a Oliva como un referente en el ámbito del turismo deportivo.

Se trata de un reconocimiento al trabajo conjunto de clubes, entidades, técnicos, deportistas y administración, y a una forma de entender el deporte como motor de salud, cohesión social, desarrollo económico y proyección exterior de nuestro municipio.

El acto de presentación y entrega del Sello de Calidad Deportiva Sport Quality ha puesto el colofón al día de presentaciones deportivas dentro de la programación de Fitur Sports. El concejal de Deportes, Joan Mascarell, ha sido el encargado de recibir el galardón.