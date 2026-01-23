Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa

La imagen ganadora de una de las tres categorías del concurso de fotografía que convoca anualmente la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia ha causado cierto revuelo en algunos sectores conservadores de la ciudad. Se trata de la obra "Eròtic", del fotógrafo sevillano Gabriel María Pou Riesco, que ha recibido en esta edición el primer premio de un jurado independiente, dotado con 1.200 euros y trofeo.

En la fotografía se puede ver a un nazareno descalzo paseando por delante de la imagen de una mujer cruzada de piernas, vestida de negro y con medias del mismo color.

Cabe matizar que este concurso tiene tres modalidades totalmente diferentes, una más creativa, de temática libre, y otras dos únicamente sobre aspectos de la Semana Santa, una genérica y otra sobre la Semana Santa de Gandia. La obra "Eròtic" competía en la de Semana Santa. Al concurso se presentaron 2.259 fotografías de 480 autores, de las cuales 1.173 correspondían a la categoría más religiosa.

Como todos los años las fotografías seleccionadas se muestran en una gran exposición y en la inauguración de la misma se realiza la entrega de premios. Ese acto será este sábado a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura.

El concejal de Vox en Gandia, Manuel Millet, ha anunciado que no asistirá, "desde el respeto institucional pero también desde la coherencia con los principios de Vox".

En opinión de Millet, que es el único edil de la formación en el ayuntamiento, en la oposición, esta fotografía "tiene un enfoque, estética y mensaje que evocan más bien referentes propios de la cultura provocadora o del ámbito cinematográfico ajeno a cualquier contexto religioso, y difícilmente puede asociarse a valores como la sobriedad, la sacralidad, el recogimiento y el respeto inherentes a la Semana Santa".

La concesión del premio supone, a juicio del portavoz de Vox, "un grave desacierto que contribuye al descrédito de la Semana Santa, incurriendo en una provocación innecesaria y en una incoherencia evidente con el espíritu que debería presidir este tipo de certámenes".

Añaden desde Vox que "con decisiones como esta se persigue deliberadamente el escándalo mediático, olvidando que no toda obra artística es adecuada para representar ni promocionar la Semana Santa".