El PP de Gandia propone medidas urgentes ante la paralización de las obras de la pista de atletismo

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, y el concejal del área de Deportes, David Ronda, han comparecido para pedir soluciones efectivas para los 900 atletas que han sufrido la paralización de las obras de la pista de atletismo de la ciudad.

El PP recuerda que lleva meses advirtiendo de los graves problemas en la ejecución de las obras de la pista de atletismo. "La cronología de los hechos deja en evidencia una clara falta de gestión y de seguimiento por parte del gobierno socialista de Prieto. La obra debería estar finalizada en octubre y a finales de enero lo único que tenemos es una situación desastrosa para el atletismo", apuntan.

Los ediles populares desvelan que "solicitamos el acceso al expediente en el que aparezca la documentación que justifica la quiebra de la empresa y esa documentación no existe". Ante todas las dudas, los populares piden de manera inmediata la convocatoria extraordinaria del Consell de l’Esport y la reactivación de la comisión de trabajo y seguimiento de la pista de atletismo.

Soler ha informado sobre las propuestas que el PP pone a disposición del gobierno socialista para solventar la situación tan complicada que padecen actualmente los atletas de Gandia:

• La eliminación este año del cobro del carné club.

• La creación de subvenciones extraordinarias para compensar gastos de los clubes de atletismo.

• El uso provisional de las instalaciones siempre que sea seguro.

• El convenio con otros municipios para la utilización sin coste alguno a los clubes de sus instalaciones deportivas.

• Un calendario público y vinculante para la reanudación de la obra.

• Informe técnico y económico público sobre lo que ha fallado en la adjudicación para que no vuelva a repetirse.

El portavoz popular informa que en caso de que no se ejecuten estas medidas el Grupo Municipal presentará a pleno una moción exigiendo su aplicación.

Visita de autoridades y representantes de clubes usuarios de la pista / Àlex Oltra

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gandia, Jesús Naveiro, ha respondido a las críticas efectuadas por parte del Partido Popular y de sus concejales Víctor Soler y David Ronda sobre el estado de las obras de la pista municipal de atletismo, señalando que "una vez más el PP de Gandia llega tarde y pretendiendo rendir rédito político".

Naveiro ha lamentado que "los señores Soler y Ronda pretendan ahora ponerse la medalla con esta situación", añadiendo que "algunas de las propuestas de las que hablan ya se han iniciado porque estamos en contacto continuo con los clubes de atletismo, trabajando juntos y manteniendo reuniones con ellos, consensuando soluciones y yendo de la mano. De ocular información, nada de nada. Más bien, todo lo contrario"

El edil de Deportes también ha querido recalcar que desde el Departament d'Urbanisme se ha hecho un seguimiento impecable. Una vez más, con esa actitud se demuestra que el PP de Gandia se alegra de saber que a Gandia le surge un problema. "Pero no se dan cuenta de que a quienes están perjudicando es a los deportistas ya los clubes deportivos de la ciudad. Sin embargo, nosotros seguiremos con el trabajo y continuaremos centrándonos en solucionar los problemas y conseguir que las cosas acaben saliendo bien. Todo lo contrario que lo que hace el señor Soler, quien quiere que en nuestra ciudad le vaya mal porque a él le vaya bien".

Los clubes usuarios de la instalación, como el CA Safor Teika, el CA Gandia Alpesa y el Club Triatló Gandia, así como los entrenadores nacionales, Toni Puig y Juanvi Escolano, han expresado su preocupación y disgusto al respecto como ya ha informado este periódico.