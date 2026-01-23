Una productora recupera leyendas y mitos valencianos en formato digital

La productora valenciana A&D Real Time, con el respaldo de la Universitat Politècnica de València (UPV), recupera leyendas, mitos y relatos populares valencianos en formato digital para salvaguardar historias que se han transmitido de generación en generación como hizo Enric Valor en sus 'Rondalles'.

En lenguaje digital ya ha producido varios cortometrajes animados basados en leyendas valencianas, como 'L'Àngel d'Ayora', 'La llegenda de Manúrria' (Sagunt), 'La serp de la Venta' (Xeraco), 'La Mare de Déu de la Font' (Villalonga) y 'La Delicada de Gandia'.

La productora explica en un comunicado que la diferencia con Enric Valor es el lenguaje, pues el autor convirtió la oralidad en literatura, y hoy las historias se transforman en cine animado, narrativas digitales e inteligencia artificial, pensadas para los públicos y canales del siglo XXI.

El objetivo es evitar que las leyendas y mitos valencianos se pierdan, pero no solo conservándolos sino reactivándolos culturalmente. Para ello, el equipo combina investigación histórica y etnográfica, trabajo con especialistas locales, escritura de guiones, ilustración, animación, música original y doblaje, integrando de forma crítica herramientas de inteligencia artificial como el apoyo creativo.

Este enfoque permite que municipios pequeños, con recursos limitados, puedan producir piezas audiovisuales de calidad, convirtiendo su patrimonio inmaterial en cine animado accesible, compartible y pensado tanto para proyecciones públicas como para su circulación en redes sociales y plataformas digitales.

Según la productora, las piezas ya producidas han tenido aceptación social, y circulan a través de WhatsApp y redes sociales, recuperando así la lógica original de la transmisión popular, pero adaptada a los hábitos comunicativos actuales.

Actualmente trabaja en nuevas producciones sobre leyendas y relatos locales de otros municipios valencianos, así como en iniciativas internacionales que aplican la misma metodología.

Destaca la colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), donde ya se han producido cinco cortometrajes animados sobre patrimonio local, con más de un millón de visualizaciones acumuladas, y se exploran nuevos proyectos en Colombia, Chile y Ecuador.

Esta iniciativa surge de un proyecto europeo (O-City Cinema animat i intel·ligència artificial per a la salvaguarda del patrimoni immaterial) impulsado desde el Campus de Gandia de la UPV y financiada con fondos europeos, que permitió crear una plataforma digital común para investigar, documentar, georreferenciar y difundir patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

Finalizada esa etapa nació el subproyecto de cine animado, desarrollado junto a la productora digital valenciana A&D Real Time, bajo la coordinación creativa y audiovisual de Pedro Monteros Valdivieso.

La inversión inicial del proyecto europeo permitió sentar las bases tecnológicas y conceptuales de O-City, mientras que el acompañamiento de la UPV ha garantizado su continuidad, su rigor académico y su proyección como modelo de transferencia de conocimiento y de innovación cultural, según explican.El proyecto se encuentra en proceso de consolidación como "spin-off" universitaria.