El PSPV-PSOE de Oliva denuncia un impago del ayuntamiento a Protección Civil de 27.000 euros

El Grupo Municipal Socialista en Oliva ha denunciado el impago de facturas del ayuntamiento al colectivo local de Protección Civil por valor de 27.000 euros, correspondientes íntegramente a servicios realizados durante el año 2025. La asociación también había presentado un escrito por registro de entrada con fecha 22 de enero, en el cual alerta de "una situación económica insostenible".

La portavoz socialista, Ana Morell, recuerda que esta situación "viene siendo denunciada desde hace meses en varios plenos municipales, sin que haya habido ninguna respuesta ni soluciones por parte de la alcaldesa, Yolanda Pastor".

Este impago, según los socialistas, ha provocado "la pérdida de una subvención de 7.500 euros por no poder justificar los gastos realizados, la necesidad que el responsable de la entidad haya tenido que poner en riesgo su patrimonio personal solicitando hasta dos créditos para poder pagar a los proveedores, y la imposibilidad actual de renovar el seguro del voluntariado, ya vencida por falta de liquidez".

Además, "existen facturas con más de seis meses de retraso, algunas de ellas presentadas ya el 21 de junio de 2025, hecho que supone un incumplimiento evidente de los plazos de pago y una situación inadmisible para una entidad que presta un servicio esencial".

Desde el Grupo Socialista se subraya que, si se mantiene esta situación, "Protección Civil podría verse obligada a dejar de realizar actividades y a no poder prestar ayuda a los vecinos de Oliva, poniendo en riesgo la seguridad y la respuesta ante emergencias en el municipio, se pone en peligro la continuidad de una asociación que siempre ha estado junto al ayuntamiento y a la ciudadanía en momentos difíciles, lo mínimo que merece es respeto, responsabilidad y el pago puntual de los trabajos realizados”.

El concejal de Hacienda, Mario Vidal, pidió disculpas en primer lugar porque se haya generado este impago, derivado sobre todo por el aumento de competiciones deportivas el año pasado, en áreas donde el Ayuntamiento de Oliva tiene poco personal. A renglón seguido explicó que como muy tarde Protección Civil cobrará en marzo.

Pero primero hay que hacer una serie de trámites, como la liquidación del presupuesto del año pasado. Después, estas facturas irán en un reconocimiento de crédito extraordinario (REX) que debe aprobarse en un pleno, y este será en el de febrero, a finales, por lo que Vidal confía en que se salde la cantidad adeudada en marzo.