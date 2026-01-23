Quique Llopis parte con la mejor marca en el Meeting de Dusseldorf
El atleta de Bellreguard corre este sábado su segunda carrera de 60 vallas del año
Quique Llopis vuelve a Dusseldorf, donde ya fue segundo el año pasado, pero este año lo hace como el atleta con mejor marca entre los participantes en los 60 metros vallas.
Esta nueva cita internacional es la segunda del año en pista cubierta para el Top 4 del mundo, también de categoría World Athletics Indoor Tour Silver, después de la de Luxemburgo del pasado domingo, en donde el de Adidas rozó el récord de España (7,48) y ratificó con un crono de 7,50 en la final la mínima para el Mundial de Tourun de 2026.
En Alemania, Llopis parte como favorito con esos 7,48 de mejor marca y su mejor registro del año con los 7,50 de Luxemburgo y tendrá como rivales directos a su compañero de entrenamientos, Dani Castilla, pero también al navarro Asier Martínez y a otros adversarios del mismo país germano, Italia, Países Bajos, Bélgica o Finlandia.
La competición contempla dos series de clasificación de seis atletas cada una, clasificándose para la final los dos primeros (4) y otros dos más por tiempos.
Llopis y Castilla han viajado este viernes a Alemania acompañados del entrenador de ambos, el técnico gandiense Toni Puig.
