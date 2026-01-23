La UE Tavernes regresa al Municipal con ganas de volver a darle una alegría a su afición
Los "rogets" cayeron derrotados y empataron en sus últimas comparecencias en el Municipal y han triunfado en sus dos últimas salidas
Pepe Juan
La UE Tavernes quiere demostrar que sus dos últimas victorias fuera de casa, en especial la conseguida en el campo del hasta entonces invicto líder CD Acero, no son fruto de la causalidad, sino del buen hacer de una plantilla que se afianza en zona de promoción de ascenso. Los de la Valldigna desean darle una nueva alegría a su afición tras saldar con una derrota y un empate sus dos últimas comparecencias en casa.
A las 17 horas de este sábado el equipo vallero recibe la visita del CF Atletic Quart de les Valls (Camp de Morvedre), cuarto clasificado con 24 puntos, un equipo correoso que le empató a los de "Tomaca" en el choque de la primera vuelta. En caso de vencer, los valleros ya tendrían 15 puntos de ventaja sobre este equipo.
El mister "Tomaca" y los jugadores, como es habitual, quieren evitar el exceso de confianza porque cada partido es diferente. Hay que salir ya enchufados, competir y dar una nueva satisfacción a la parroquia.
El Tavernes tiene las bajas de los jóvenes canteranos, Román y Álex Moreno, por amonestaciones y la afición pondrá ver el nuevo fichaje, Sabater, en su regreso al equipo "roget".
El club ha decidido que su primer equipo guarde un minuto de silencio en memoria de su ex jugador David Magraner "Magra", que falleció hace unos dias. D.E.P.
