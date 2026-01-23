El VIII Circuit Caixa Popular Safor-Valldigna vive en Palmera su penúltima carrera popular

El Ayuntamiento de Palmera organiza la XV Volta a Peu de 8 kilómetros, penúltima prueba puntuable del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna. Se celebrará el domingo 25 de Enero de 2026. La salida y la llegada estarán situadas en la calle Juan Carlos I, junto a la plaza del ayuntamiento. A las 9:30 horas se iniciará la carrera absoluta y al finalizar tendrá lugar la entrega de trofeos. Después se iniciarán las pruebas infantiles por categorías de menores a mayores.

Las inscripciones son de 5 euros y se podrán formalizar a través de la página web: https://www.crono4sports.es. La inscripción, hasta la categoría cadete será gratuita y será imprescindible presentar bien cumplimentada la autorización del menor en el momento de recoger el dorsal. La inscripción se cierra este sábado día 24 de enero a las 12 horas para el pago con tarjeta de crédito.

La entrega de dorsales, tanto de adultos como de niños/as, tendrá lugar el sábado día 24 de enero, de 17:00 a 19:00 h. en el bajo del Ayuntamiento. Y el mismo día de la prueba se repartirán dorsales para adultos y niños/as, de 8:30 a 9:15h. en el Ayuntamiento. El día de la carrera se admitirán inscripciones hasta terminar los dorsales, y su precio será de 10€. Las inscripciones se podrán realizar en el ayuntamiento.

Noticias relacionadas

El VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna encara su recta final con casi todo decidido, al menos, en cuanto a la victoria absoluta se refiere. Isabel Ferrer, del Club Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, se ha proclamado, nuevamente, campeona, mientras que en hombres el ganador del Circuit es Mark Tanner, del Vicky Foods Athletics.