La crisis de los 20: Un laberinto entre la incertidumbre y las expectativas

Usualmente al hablar del periodo entre los 20 y 30 años se define a este como un viaje lleno de promesas y desafíos, puesto que son los años donde comienza el camino hacia la independencia, conjugada con una supuesta juventud efímera, las decisiones importantes y las oportunidades. Pero la realidad para muchos es que, en lugar de ser un tiempo de crecimiento y seguridad, los 20 son la puerta de entrada a una crisis silenciosa, muchas veces invisibilizada.

Hablar de una crisis a los 20 a simple vista resulta una idea descabellada, pero con esta expresión no solo se hace alusión a una etapa de confusión, sino más bien a una aglomeración de presiones externas e internas que, lejos de abrir puertas, parecen cerrarlas. Esta es la década donde las decisiones que tomamos son consideradas "definitivas", aunque nadie nos haya dado una brújula que indique el camino correcto para navegar dentro de esta odisea.

Para algunos esta crisis comienza con la graduación. Después de años de esfuerzo académico te enfrentas a la disyuntiva de qué hacer con tu futuro. El sistema educativo nos prepara para un objetivo concreto que es terminar una carrera universitaria, sin embargo, no nos dicen que ese momento de culminación, lejos de ser una liberación, puede convertirse en una pesada carga.

Terminas tu carrera y, de repente, el mundo parece esperar que estés listo para lanzarte al mundo laboral de inmediato. La duda empieza a aparecer: ¿Estás lo suficientemente preparado para el "mundo real"? ¿Tienes la experiencia suficiente para enfrentar la competencia? A menudo nos encontramos con una ambivalencia presente entre lo que estudiamos y lo que el mercado exige. Una desconexión que alimenta la incertidumbre y el miedo al fracaso.

Este periodo de duda no se limita solo a la esfera laboral, dado que en dicho punto convergen las expectativas personales con las expectativas sociales. Se espera que, además de encontrar un trabajo estable, comencemos a dar los primeros pasos hacia la independencia económica. ¿Cómo es posible cuando, por un lado, las oportunidades laborales son limitadas y, por otro, la economía global es cada vez más incierta? Vivir con los padres puede parecer la única opción viable, pero al mismo tiempo nos llega la presión de "hacer algo con nuestras vidas". Esta contradicción entre lo que te dicen que debes hacer y lo que realmente puedes hacer es un terreno fértil para la ansiedad.

La "crisis de los 20" también se ve reflejada en nuestra relación con el tiempo. Cuando eres adolescente el futuro parece lejano. Pero en este punto todo comienza a tomar forma, y con ello las comparaciones, sobre todo con aquellos que parecen tener sus vidas más resueltas que tú, bien sea en las redes sociales, en conversaciones con amigos o familiares, por lo que es fácil sentir que mientras otros avanzan, tú te quedas atrás.

Es importante reconocer que estos miedos, dudas y contradicciones son naturales. A los 20 estamos apenas comenzando a comprender la complejidad de la vida adulta, en muchas ocasiones el proceso de madurar no es lineal ni inmediato. Y no hay nada de malo en no tener todas las respuestas a esa edad, de hecho, podría ser más perjudicial que se nos empujen a encajar en un molde predefinido.

No tener tu futuro claro a los 20 años no debe percibirse como un fracaso, sino más bien como un proceso de aprendizaje, de descubrimiento personal, de exploración. Tal vez, más que una crisis, debería entenderse como una oportunidad para cuestionar lo que verdaderamente importa.

Lo que sí debemos cuestionar es cómo la sociedad ve esta etapa de la vida. La "crisis de los 40" ha sido un tema recurrente en el discurso social, pero, ¿quién habla de los 20? Las expectativas sobre los jóvenes de hoy son altas, pero las oportunidades, cada vez más escasas. La precariedad laboral, la falta de recursos y el agotamiento emocional no son raros, y mucho menos cuando nos enfrentamos a la presión constante de tener éxito antes de los 30.