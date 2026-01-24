La nueva Marina de Gandia generará 50 empleos cuando esté operativa

La nueva Marina de Gandia, situada entre el Grau y la playa Nord, generará 200 empleos durante las obras y 50, sumados directos e indirectos, cuando entre en funcionamiento. Los trabajos, como ya adelantó este periódico, comenzaron este lunes, 19 de enero, y durarán dos años.

La presentación del proyecto tuvo lugar esta semana en un hotel de Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo. El evento estuvo organizado por Nueva Marina, la empresa que construirá y gestionará la infraestructura, y acudieron representantes del sector turístico, responsables de la promotora y representantes municipales.

Durante la presentación el consejero delegado de la empresa, Juan Ignacio Jiménez Casquet, expuso los principales ejes del proyecto y puso en valor «el esfuerzo colectivo que ha hecho posible su arranque», agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Gandia, de la Autoridad Portuaria de València y del conjunto de administraciones implicadas.

Jiménez Casquet subrayó que la nueva Marina «nace con una visión a largo plazo, orientada a las próximas generaciones, para convertirla en un referente náutico por la calidad de sus instalaciones, sus servicios y la atención al cliente».

La actuación contempla una inversión directa de alrededor de 10 millones de euros y la completa modernización de la dársena existente, con 268 amarres para embarcaciones de entre 6 y 20 metros de eslora, equipados con tecnología de última generación.

Representantes de la empresa y de Gandia en el evento en Madrid. / Natxo Francés

El proyecto incluye un edificio polivalente de 1.440 metros cuadrados, con espacios destinados a sede administrativa, escuela y locales de ocio y restauración; una piscina con terraza solar; más de 1.500 metros cuadrados de terrazas exteriores; 150 plazas de aparcamiento vigiladas con generación de energía fotovoltaica para autoconsumo; y una escuela de remo y vela para fomentar el deporte náutico.

En términos de impacto económico y social se prevé la creación de alrededor de 200 empleos durante la fase de obras y unos 50 puestos de trabajo directos e indirectos cuando la Marina esté en marcha.

El responsable del proyecto señaló que el recinto será «de última generación, con una gestión profesionalizada apoyada en la tecnología y, sobre todo, en un equipo humano mayoritariamente local, conocedor del entorno y del sector. Asimismo, remarcó la «ubicación estratégica» de Gandia, con excelentes comunicaciones y proximidad a los aeropuertos de València y Alicante, como «uno de los grandes valores añadidos del proyecto».

Así será la nueva Marina de Gandia /

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacó «el carácter estratégico y transformador» de la nueva Marina, que permitirá saldar una deuda histórica de la ciudad con su tradición marítima y náutica. Prieto subrayó que el proyecto «es una pieza clave de la nueva mirada de Gandia al mar y de la integración puerto-ciudad, en sintonía con otras actuaciones relevantes como la remodelación del entorno de los tinglados; la implantación del Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y los Planes de Sostenibilidad Turística». Entre estos últimos figura la creación de un gran «espacio climático» en la fachada marítima, con un parterre ajardinado para combatir el calor en verano.

El alcalde puso en valor la colaboración entre administraciones y la alianza público-privada «como factores decisivos para el desarrollo de este proyecto, que contribuirá a reforzar la competitividad de Gandia como destino turístico de primer nivel, generando nuevas oportunidades económicas, de empleo y de ocio tanto para la ciudadanía como para los visitantes».

La presentación, que corrió a cargo de la periodista gandiense Rosa Frasquet, concluyó con la proyección de un vídeo que permitió a las personas asistentes conocer en detalle la futura imagen y el potencial de la nueva Marina de Gandia, concebida como un espacio de actividad náutica, socialización, gastronomía y revitalización urbana para el Grau y la playa.