Una legislatura en la Safor sin nuevas residencias públicas para mayores

En la comarca de la Safor las nuevas residencias de mayores van a dos ritmos. O mejor dicho, unos, los proyectos del sector público, están estancados, y otros, las de la iniciativa privada, avanzan a una velocidad de crucero. Respecto de las primeras, las que puede permitirse la mayoría de la población, cabe advertir que la legislatura acabará sin que al PP le dé tiempo de construir ni un sólo centro público nuevo, ni siquiera el que prometió para Gandia el entonces candidato Carlos Mazón durante la campaña electoral de 2023.

La legislatura ya entra en tiempo de descuento para este tipo de obras. El caso más sonado es el de Potries. En este pequeño municipio de mil habitantes, con una población muy envejecida, sintieron que les había tocado la lotería cuando el anterior Consell del Botànic les incluyó en el año 2021 en el plan Convivint para construir una residencia y centro de día de mayores, reivindicada hace años.

Con un presupuesto de 17 millones de euros iba a ser la mayor inversión de la Generalitat en la historia de esta localidad. Contemplaba 70 plazas públicas de residencia, más 40 de centro de día. La entonces vicepresidenta Mónica Oltra incluso visitó en febrero de 2020 la parcela, cedida por el municipio, donde se iba a construir.

Una visita similar y compromiso de construirla se repitió en marzo de 2023, ahora con Aitana Mas como consellera y Assumpta Domínguez como alcaldesa. Llegaron las elecciones, el PP se hizo con la Generalitat, y en Potries empezaron a temer por la continuidad del proyecto.

Pero en septiembre de 2023 la vicepresidenta y consellera de Bienestar Social, Susana Camarero, se reunió con el nuevo alcalde, Sergi Vidal, y se comprometió a mantenerlo. Tras ese «ok» de la consellera el ayuntamiento encargó los trabajos para licitar la redacción, con el objetivo de que las obras empezaran en 2024 y la residencia estuviera operativa entre 2025 y 2026.

Pero finalmente llegó el jarro de agua fría: en febrero de 2024 se anunció que a Potries se le retiraban las competencias. El Gobierno local, de Compromís, presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Consell, que fue admitido a trámite.

Sobre este litigio judicial no hay novedades, pero el Gobierno local prepara una movilización social para este febrero, cuando se cumplirá un año de la retirada de la residencia de los planes del Consell. El plan Convivint también prometía residencias de mayores para Oliva y para Tavernes de la Valldigna, que también han quedado en papel mojado.

Y para Gandia, con un 18% de población mayor de 65 años y muy necesitada de una segunda residencia pública, no fue el Botànic, sino el mismo Carlos Mazón quien prometió, siendo candidato del PP, que se construiría una nueva si los populares accedían a la Generalitat. Lo recordó en varias visitas a la ciudad, las últimas el 22 de abril y el 15 de mayo de 2023, en sendos mítines junto al entonces «alcaldable» Juan Carlos Moragues.

En cambio, la iniciativa privada ha visto una oportunidad de negocio en Gandia. El grupo Vitalia está a punto de inaugurar una residencia y centro de día en el sector Beniopa-Passeig, con una inversión cercana a los 12 millones de euros. Las obras empezaron en mayo de 2023. Contará con 131 plazas residenciales en 119 habitaciones individuales y seis dobles, y creará 80 puestos de trabajo directos.

Yel promotor Fernando Guillem invierte otros 12 millones en un complejo sociosanitario que gestionará el grupo Novaedat, junto al hospital, en un sector en expansión y que está rematando sus obras de urbanización: el polígono Sanxo Llop. Ofrecerá 160 plazas, 120 para mayores y 40 más para personas con problemas de salud mental. Una vez finalizadas las obras la residencia generará 110 puestos de trabajo directos. n