El viento derriba en Gandia una torre de alta tensión en un aparcamiento al aire libre

Las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Ingrid han causado ya algunas incidencias en Gandia. A primera hora de este domingo, por la mañana, se ha desplomado una torre de alta tensión ubicada en el aparcamiento en superficie conocido como "de les Ànimes", causando desperfectos a algunos vehículos allí estacionados.

La causa realmente ha sido la caída de un pino cercano, que crece en la ribera del río Serpis, sobre el cable, y la fuerza de este se ha trasladado a la torre, derribándola. Esa línea llega soterrada desde el centro histórico, pero justo en ese punto, gracias a la torre, emerge a la superficie para continuar desde Gandia hacia el sur.

En primer término la torre rota en el párking y al fondo el pino que crece junto al río Serpis. / Josep Camacho

El incidente ha dejado sin suministro eléctrico a un sector de la ciudad, pero se ha restablecido ya que rápidamente se han desplazado al lugar operarios de Iberdrola, que han estado trabajando durante toda la mañana junto a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. La construcción del aparcamiento es posterior a la presencia de la torre.

Cordón policial en el edificio de la plaza de les Xocolateres. / Josep Camacho

Por otra parte, la Policía Local de Gandia ha acordonado los bajos de un edificio ubicado en la plaza de les Xocolateres, así como la entrada a su aparcamiento subterráneo. El motivo es el peligro de desprendimiento que presentan las láminas de un falso techo que resguarda el soportal, de hecho el viento ha roto algunas de ellas, que se han caído al suelo.

Esto no es la primera vez que sucede, por viento o por otras causas, de hecho la comunidad de propietarios tiene puesta desde hace tiempo una malla para evitar el peligro. Los residentes sí pueden pasar a sus viviendas, pero la Policía Local les pide que tengan precaución, y retirará el cordón cuando las láminas se arreglen o cuando amaine el temporal. Cabe recordar también que en el puerto de Gandia permanece cerrado al público al dique norte que separa el Náutico de la playa Nord.

Las láminas desprendidas. / Josep Camacho

Por otra parte, en la Font d'en Carròs ayer se celebraron con normalidad los actos del Porrat de Sant Antoni, incluida a última hora de la jornada la quema de hoguera, informa su alcalde, Pablo Puig. Villalonga suspende la comida del Porrat de Sant Antoni prevista en la ermita, para evitar riesgos con los árboles, y la celebrará en el paseo.

El temporal de viento seguirá la próxima semana, por lo que las autoridades piden extremar la precaución. Hay que asegurar objetos susceptibles de caer, evitar actividades al aire libre y prestar especial atención a las zonas costeras. También hay riesgo extremo por incendios forestales, por lo que está prohibido hacer cualquier tipo de fuego.