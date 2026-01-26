El abad de Gandia "vende" la Colegiata en Fitur

La Colegiata de Gandia recibió el año pasado 7.848 visitas turísticas. El templo afianza su vertiente más turística, en parte gracias a la ayuda del convenio municipal que posibilitó hace dos años esta apertura y promoción.

Su importancia es tal que el propio abad de Gandia, Ángel Saneugenio, y el reponsable de turismo del templo, Paco Llorens, viajaron el viernes por primera vez a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde aprovecharon para iniciar nuevos convenios con diversas entidades, presentar a los profesionales del ámbito turístico la labor que está realizando la Seu gandiense, y obtener nuevas ideas para seguir potenciando el turismo y las visitas al templo.

Paco Llorens comentó que 2025 "no fue un mal año sabiendo que es el segundo en que la Colegiata se ha abierto al turismo cobrando entrada, pero hay que seguir trabajando”.

La procedencia por nacionalidades es diversa. La mayoría de visitantes son españoles (6.226); le sigue Francia con 318; en tercer lugar Gran Bretaña con 215 personas; y ya tenemos países como Alemania, Italia, Ucrania, Polonia, Estados Unidos, Rusia, Irlanda, Filipinas, Israel, Lituania, Montenegro, Malta, México, Colombia, Noruega, Nicaragua, Eslovenia, Eslovaquia, Uruguay, Venezuela o Portugal.

Si estas visitas se contabilizan por épocas o por eventos, se observa que 132 personas la visitaron en la Fira i Festes; 420 lo hicieron en grupo; más de 2.000 personas compraron la entrada doble con el Palau Ducal o el Monasterio de Cotalba; 1.821 visitantes adquirieron la entrada joven o con carnet universitario; y 2.557 jubilados pasaron también por la Colegiata. El mes que más visitas recibió la Colegiata fue marzo, y le siguen septiembre y abril. Los meses que menos visitas tuvo son enero, junio y octubre.

“Cabe recordar que durante el mes de enero València se encontraba afectada por la dana y eso quizás ha propiciado la bajada del turismo, cosa que no tiene que ver con los datos que estamos obteniendo en este mes de enero de 2026, pues es muy superior”, explicó Paco Llorens.

En 2025 la Colegiata se sumó a la Xarxa d’Espais Culturals (XEC) de Gandia. Esto impulsó la elaboración de una tarjeta que por un módico precio facilitará la visita a todos los monumentos principales de la ciudad.

En el mismo ámbito la parroquia ha renovado con el sistema SICTED, siendo así garantía de calidad turística. Y gracias a la participación en Fitur, en breve la Seu gandiense se insertará en la plataforma Tour&Kids que promociona el turismo familiar. “Para nosotros toda iniciativa que ayude a las familias y promueva la familia, como Iglesia es más que importante y debemos estar ahí”, precisó Llorens.

En Fitur también se presentó la edición de los conciertos A la Llum de la Seu, una iniciativa que pone en valor el patrimonio, el sonido del templo del siglo XVI, y la música. "Una posibilidad de unir historia, turismo, patrimonio artístico y patrimonio musical”, señaló Paco Llorens.

Presentación del ciclo de conciertos "A la llum de la Seu". / Natxo Francés

En el mismo acto en Fitur se agradeció la labor que se realiza desde el Departamento de Turismo, "la unión que ha conseguido el alcalde, José Manuel Prieto, la profesionalidad de Balbina Sendra, como concejala de Turismo, y la labor de los técnicos del Departamento, que es encomiable”, añadió Llorens.

Ahora bien, Llorens deja claro que el interés por la Colegiata "es principalmente religioso, pues 40.000 personas han asistido a misa durante el año pasado".

Y ofreció datos en este sentido. "Se han repartido cerca de 40.000 comuniones, lo que nos da una cifra aproximada por mes de 3.334 personas que han participado en la misa. La cifra será superior, puesto que toda la gente que participa en la eucaristía no comulga. Aún así podemos decir que alrededor de 40.000 personas han participado en las celebraciones religiosas", añadió. Si a esta cifra se suman las participaciones en los conciertos en el año 2025 entraron en la Colegiata por diversos motivos unas 50.700 personas.

Queda pendiente algo que sería el gran revulsivo para aumentar las visitas, y es la apertura del campanario a los turistas. El verano pasado culminó la restauración, para la que se destinó una inversión de 950.000 euros a tres bandas, entre el Ayuntamiento de Gandia, la Generalitat y la Diputación. No obstante, los técnicos estiman que para que los turistas puedan entrar al campanario se requiere un nuevo acceso, que obligará a una nueva inversión, pendiente de determinar quién la aporta.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la Conselleria de Cultura aprobó recientemente 144.280 euros para restaurar la fachada norte de la Colegiata. La ayuda se hará efectiva entre 2025 y 2026 y el objetivo es acabar con los desprendimientos de cascotes.