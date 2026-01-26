El árbitro suspende el partido de Segunda FFCV entre la UD Oliva y la UD Portuarios Disarp por incidentes

El partido de la Liga de Fútbol de Segunda FFCV que disputaban la UD Oliva y la UD Portuarios Disarp en el Camp el Morer este pasado domingo fue suspendido por el árbitro a raíz de unos graves incidentes.

Según se refleja en el acta arbitral, el choque fue suspendido en el minuto 61 con el resultado de 2-1 a favor del equipo local. El motivo es que "un futbolista de la UD Portuarios Disarp fue expulsado cuando salió de su área técnica y se dirigió hacia el banquillo adversario corriendo, con el puño cerrado, y con ánimo de agredir a un rival, sin conseguir su objetivo, teniendo que ser retenido por su propio delegado de equipo, produciéndose un enfrentamiento verbal entre banquillos".

Una vez mostrada la tarjeta roja al jugador en cuestión, añade el colegiado en el acta, "este consigue zafarse de su delegado de equipo, el cual lo estaba reteniendo y golpea a una persona con el puño cerrado en el rostro, el cual se encontraba en el túnel de vestuarios. La persona agredida es identificada como el director deportivo de la UD Oliva. Tras recibir el golpe, permaneció en el suelo durante unos minutos y se tuvo que retener al jugador agresor entre varios compañeros de su equipo para que no ocurriesen mayores incidentes".

A raíz de lo descrito, concluye el árbitro, "aproximadamente unos 70 aficionados de ambos equipos se adentran en el terreno de juego, dirigiéndose al túnel de vestuarios y produciéndose diferentes empujones entre ellos y jugadores que no han podido ser identificados. Tras este incidente y viendo que la integridad física de los participantes peligraba procedo a comunicar al delegado del campo que llame a las fuerzas públicas , que se personan transcurridos 5 minutos, haciéndose con el control de la situación. Por todo ello, decido suspender el encuentro. Tras los incidentes, leo el acta a los delegados de ambos equipos".

Ahora deberá ser el comité de competición de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana el que resuelva sobre este encuentro.

Se da la circunstancia de que el choque de la primera vuelta entre los mismos equipos jugado en el Nou Fort Llopis del Grau de Gandia también fue suspendido por el árbitro en el minuto 41 de la segunda parte a raíz de una tangana entre jugadores, banquillos y aficionados con 0-1 a favor del equipo visitante.