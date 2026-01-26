Carla Breco y Robert Harrison se imponen en la XV Volta a Peu a Palmera

La XV Volta a Peu a Palmera se ha disputado este domingo como penúltima prueba puntuable del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna. La jornada ha reunido a más de 700 participantes en liza.

La carrera ha estado dominada por Robert Harrison, del Club Córrer Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, quien completa los 8 km de la prueba en un tiempo 25 minutos y 22 segundos, seguido de David Cantos, del CC Xeraco, con una marca de 25’36’’ y en tercera posición, Joaqui Badenes, del CE La Vespa de Novetlé, que terminó la prueba en 25’45’’.

Los tres primeros clasificados en Palmera / Circuit Safor-Valldigna

En la categoría femenina triunfa Carla Breco, del CA Safor Teika, con un tiempo de 28’10’’. Tras ella se clasifica su compañera de equipo, Marina Camps, que para el crono en 29’14’’y tercera fue Cristina Roselló, del CA Publidom, con 30’44’’.

La próxima prueba del Circuit será la última de esta edición. La XVII Volta a Peu a Benirredrà se disputará el 8 de febrero a las 10 horas sobre una distancia de 9.000 metros.

Las inscripciones para dicha carrera ya están abiertas en la página web de crono4sports.es