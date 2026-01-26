El Club Atletisme Safor Teika logra siete podios en el Campeonato de España de Campo a Través

Ocho atletas del Club d'Atletisme Safor Teika representaron a la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana en varias categorías el Campeonato de España de Campo a Través Individual y por Federaciones Autonómicas, celebrado este fin de semana en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, en el circuito del Pinillo. En total, el club gandiense logró cuatro podios por equipos y tres más individuales.

El gran protagonista del campeonato fue el barro, omnipresente en el recorrido como nunca, lo que otorgó al certamen de este año un grado de épica y dureza pocas veces vistas. El sábado la mañana fue invernal, con frío, una temperatura de 8 grados y mucha humedad, nubes y viento; además la lluvia hizo acto de presencia en algunas ocasiones, complicando aún más el desarrollo del campeonato.

En la categoría sub18 (juvenil), las dos selecciones valencianas fueron campeonas. En el femenino hubo dos integrantes del CA Safor Teika: Lluna Villar, que entró tercera, y Mar Solanes, que lo hizo en cuarta posición. Además, en la clasificación general individual Lluna Villar fue medalla de bronce. En el masculino. Álex Sangil fue tercero en el equipo y medalla de bronce también a nivel individual.

En la categoría sub16 (cadete) femenina, la selección valenciana quedó subcampeona. De las cinco integrantes, las tres primeras, que son las que puntúan, fueron del CA Safor Teika: Érika Llorca, Adriana Solanes y Paula Cabanillles. Adriana Solanes fue medalla de plata en el campeonato individual.

En la jornada del domingo el equipo Sub20 (junior) femenino, con Meriel Luján como una de sus integrantes, fue tercero. También compitió Dídac Marzà en categoría sub23 (promesa).

Se desplazó con los atletas el entrenador Pau Roig, que además estuvo en calidad de técnico de la selección de la Comunitat Valenciana.