El Club de Fútbol Gandia marcha imparable en la Primera Regional Valenta
El equipo femenino firma su sexta victoria seguida con Gracia Pérez en el banquillo
El CF Gandia femenino amateur de la Liga de Primera Regional Valenta va "viento en popa". Desde que Gracia Pérez se hizo cargo del equipo, se suman seis triunfos consecutivos.
El último de ellos ha sido este domingo en el Estadio Guillermo Olagüe ante el CD El Campello al ganar por el resultado final de 4-0. El conjunto blanquiazul es el quinto clasificado de su grupo.
Dominio total del juego y el marcador por parte del CF Gandia. En la primera parte ya hubo ocasiones, pero solo se materializó una, que supuso el 1-0, gol de Aitana Climent.
En la segunda mitad, las gandienses continúan con la posesión del balón y llegan los tres tantos siguientes: el 2-0, gol de Aroa Raval, aprovechando una posición avanzada de la portera del CD El Campello.
A partir de ahí, el equipo contrario se queda sin ideas contra un CF Gandia que no baja la intensidad. De esta manera llegan el 3-0, obra de Caños, y en el último minuto Mariona Garcia hace el 4-0 en un balón colgado desde 50 metros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2026
- Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años
- Los afectados por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas
- La borrasca Harry ya se traga media playa en Tavernes de la Valldigna
- Marina de Gandia inicia el proyecto que ha costado 10 años de gestiones
- La nueva Marina de Gandia generará 50 empleos cuando esté operativa
- Una legislatura en la Safor sin nuevas residencias públicas para mayores