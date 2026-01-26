Los comercios de Gandia podrán abrir el 13 de abril de 2026, día de Sant Vicent Ferrer

El Consell Local de Comerç acordó recientemente solicitar el día 13 de abril de 2026, dia de Sant Vicent, como festivo de apertura comercial autorizada. Y este lunes se ha habilitado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gandia.

Así lo han anunciado el concejal de Presidencia y Administración, Adrián Vila, y la coportavoz del Gobierno local, Esther Sapena, en su comparecencia de este lunes para explicar los principales asuntos tratados en la reunión.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, también, la primera cuota de urbanización del proyecto de reparcelación forzosa del Programa de Actuación Aislada Cases dels Mestres, situado en la calle Benicanena. Vila ha explicado que se trata de una actuación ya en marcha que supone la rehabilitación de 32 viviendas ubicadas en los portales 26, 28, 30 y 32 de esta calle.

Por su parte, Sapena ha informado que el Ayuntamiento de Gandia ha solicitado a la Diputación de Valencia una subvención de 14.000 euros destinada al proyecto "Formación a adolescentes en talleres y charlas de sensibilización y prevención sobre violencia sexual y acceso a la pornografía". Esta línea de ayudas está dirigida a los municipios adheridos a la Red de Municipios protegidos contra la violencia de género.

Según ha indicado, el proyecto, impulsado desde el departamento de Igualdad, Diversidad y LGTBI que gestiona la concejala Maribel Codina, nace "ante la problemática que supone el acceso cada vez más temprano, a través de las redes sociales, a la pornografía, así como la percepción de normalidad que se le confiere a la violencia sexual entre los adolescentes".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende reforzar y ampliar los talleres de sensibilización que ya se ofrecen con medios y personal propio, incrementando la información y formación preventiva en esta materia al alumnado de los centros educativos de Gandia.