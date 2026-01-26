El Corriol Tennis Taula Oliva se afianza en la liga de 1ª División Nacional tras un nuevo triunfo

Gran jornada para el CE Corriol Oliva Tennis Taula. En 1ª nacional, victoria importantísima la conseguida este domingo en la Sala Pierre Guitart de Oliva frente al Mollet por 4-3 gracias a la modalidad de dobles, que tantas alegrías está dando al equipo y al club. Alineados por los locales Víctor Pellicer, el refuerzo invernal Alberto Pomares, Enric Malonda y Víctor Parra como cuarto jugador, con esta crucial victoria se alejan a 6 puntos de la zona de descenso y se asientan cómodamente en la parte media de la tabla en esta primera participación en la categoría.

Idéntica suerte corrieron sus compañeros de 2ª Nacional en su salida a Xàtiva, también en la mañana del domingo, frente a un rival incómodo de mitad de la tabla. Capitaneados por David González, los jóvenes Pau Beneyto y Zhihao Zhang certificaron la victoria gracias dobles una vez más esta temporada. El Corriol Oliva consolida la 3ª posición en solitario en la clasificación, cerrando las plazas que dan acceso a disputar la fase de ascenso.

En primera autonómica, duelo fratricida el disputado en la tarde del sábado en Oliva por los dos equipos del club olivense en dicha categoría con victoria final ajustada por 4-2 del Corriol B frente al A.

Los Sergi Bertomeu, Hugo Abellán y Artem Aganesov, líderes invictos de la categoría, impusieron su mayor experiencia y gran estado de forma frente a sus compañeros Darshan Cortell, Zoe Peiró y Julia Malonda, que los llevaron al límite y estuvieron a punto de forzar el decisivo partido de desempate en dobles.

A pesar de la derrota de los segundos, siguen clasificados en la parte alta de la tabla y muy cerca de los puestos que dan derecho a la disputa de la fase de ascenso.

Magnífica la temporada que están disputando ambos equipos en 1ª autonómica y que demuestra el trabajo de cantera en el club y la enorme plantilla de jugadores de la que dispone. El futuro parece más que garantizado en el tenis de mesa en Oliva.

La nota amarga de la jornada fue la derrota cosechada como visitantes por los jugadores de 2ª autonómica del Corriol C: José Peiró, Raúl Voces y Sebas Silvera en Carlet por 4-2.