Gandia estrena canal de WhatsApp para anunciar a vecinos y visitantes información de servicio
El ayuntamiento quiere con este canal reducir la difusión de bulos o noticias falsas con un medio confiable y oficial
Los vecinos y visitantes de Gandia cuentan desde hoy con "Canal Gandia", un nuevo canal oficial de WhatsApp que permitirá a vecinos y visitantes recibir información relevante de manera rápida, directa y personalizada.
Miguel Ángel Picornell, regidor delegado de Gobierno Abierto, ha explicado en la presentación que el objetivo de esta iniciativa es mantener a la ciudadanía puntualmente informada sobre servicios municipales, evitando convertirse en un canal de noticias general.
Picornell destaca que "se tratará exclusivamente de información de servicio", como avisos sobre la apertura de centros educativos ante condiciones meteorológicas adversas, medidas adoptadas por el CECOPAL, posibles incidencias en carreteras y caminos, estado de las playas y banderas de seguridad marítima, o afectaciones al tráfico por pruebas deportivas. "No queremos saturar a los usuarios con información constante; solo se comunicarán temas que sean necesarios para el conjunto de la ciudadanía", señala.
El regidor también subraya que este canal pretende reducir la difusión de bulos o noticias falsas, ofreciendo un medio confiable y oficial para recibir información municipal.
Por su parte, Toni Perelló, técnico del departamento de Informática, explica el funcionamiento del canal: para unirse, los usuarios solo deberán escanear un código QR disponible en carteles y centros sociales o acceder a la web municipal y hacer clic en el icono de WhatsApp. Una vez suscritos, los vecinos y visitantes recibirán los avisos más importantes de la ciudad de manera instantánea y personalizada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2026
- Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años
- Los afectados por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas
- La borrasca Harry ya se traga media playa en Tavernes de la Valldigna
- Marina de Gandia inicia el proyecto que ha costado 10 años de gestiones
- La nueva Marina de Gandia generará 50 empleos cuando esté operativa
- Una legislatura en la Safor sin nuevas residencias públicas para mayores