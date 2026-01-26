Gandia estrena canal de WhatsApp para anunciar a vecinos y visitantes información de servicio

Los vecinos y visitantes de Gandia cuentan desde hoy con "Canal Gandia", un nuevo canal oficial de WhatsApp que permitirá a vecinos y visitantes recibir información relevante de manera rápida, directa y personalizada.

Miguel Ángel Picornell, regidor delegado de Gobierno Abierto, ha explicado en la presentación que el objetivo de esta iniciativa es mantener a la ciudadanía puntualmente informada sobre servicios municipales, evitando convertirse en un canal de noticias general.

Picornell destaca que "se tratará exclusivamente de información de servicio", como avisos sobre la apertura de centros educativos ante condiciones meteorológicas adversas, medidas adoptadas por el CECOPAL, posibles incidencias en carreteras y caminos, estado de las playas y banderas de seguridad marítima, o afectaciones al tráfico por pruebas deportivas. "No queremos saturar a los usuarios con información constante; solo se comunicarán temas que sean necesarios para el conjunto de la ciudadanía", señala.

El regidor también subraya que este canal pretende reducir la difusión de bulos o noticias falsas, ofreciendo un medio confiable y oficial para recibir información municipal.

Por su parte, Toni Perelló, técnico del departamento de Informática, explica el funcionamiento del canal: para unirse, los usuarios solo deberán escanear un código QR disponible en carteles y centros sociales o acceder a la web municipal y hacer clic en el icono de WhatsApp. Una vez suscritos, los vecinos y visitantes recibirán los avisos más importantes de la ciudad de manera instantánea y personalizada.