Más de un millar de inscritos en el segundo cuatrimestre de la Universitat Popular de Gandia

La Universitat Popular de Gandia ha realizado el sorteo público de plazas para los 44 cursos y talleres que se ofrecen en el segundo cuatrimestre del curso 2025-2026. El acto ha estado presidido por la concejala de Educación, Esther Sapena.

El resultado del sorteo determina el orden de matriculación de las personas previamente inscritas. A partir de este lunes 26 de enero y hasta el viernes 6 de febrero, las personas admitidas se podrán matricular haciendo efectivo el pago en las oficinas de la Universitat Popular de Gandia (UPG), ubicadas en la plaza Loreto. Las personas que no hayan sido admitidas por el sorteo, formarán parte de una lista de espera a fin de ser avisadas en caso de que se produzca alguna renuncia a las matrículas.

Por este segundo cuatrimestre del curso se han inscrito un total de 1.047 personas de las cuales, 327 no han entrado en sorteo, ya que se han matriculado directamente después de cursar el primer cuatrimestre. En cuanto a las plazas libres, se han ofrecido un total de 701 plazas (182 más que en el mismo período del curso pasado).

Hay algunos cursos de los que no han salido plazas, ya que se ha matriculado a todo el alumnado del primer cuatrimestre. Es el caso de cuatro grupos de corte y confección y uno de los grupos de restauración de muebles.

Tras el sorteo, han quedado también algunos grupos en plazas libres como es el caso de bolillos, ganchillo, fotografía, valenciano B1 y observación astronómica. Las listas de espera más elevadas han quedado en los cursos de bailes de salón, cerámica, restauración de muebles y corte y confección.

Los talleres de cocina son los que han contado con una mayor inscripción de personas. En cada uno de los cuatro ofrecidos se han apuntado más de 40 personas y sólo podrán realizar el taller 14 personas por grupo. También ha habido interés en cultura del vino, en el que se han inscrito 19 personas para las 20 plazas disponibles.

Por lo que respecta al taller de Introducción a la Inteligencia Artificial, se han inscrito 26 personas para 10 plazas disponibles. Desde la UPG ya han anunciado que se doblará al grupo para ofrecer 10 plazas más.

Y, una vez realizadas todas las matriculaciones, en las próximas dos semanas, desde la UPG también se estudiará si pueden doblarse alguno de los talleres de cocina, ya que han contado con una gran demanda de inscritos.

Las clases del segundo cuatrimestre tendrán lugar del 16 de febrero al 5 de junio. Para más información pueden dirigirse a las oficinas de la Universitat Popular de Gandia, en la plaza Loreto, 4.