El Pirata Beach Fest suma y sigue: la organización anuncia más grupos para el mes de julio

Gandia se convertirá en el epicentro de la música en vivo con la celebración de la octava edición del Pirata Beach Fest. En esta nueva tanda de confirmaciones destaca la presencia del icónico rapero ibicenco-granadino, Fernandocosta, que llega al Pirata Beach Fest con su estilo auténtico, crudo y fuertemente enraizado, ese mismo que lo ha llevado a ser uno de los máximos referentes del sonido urbano en España.

Además, la banda madrileña de pop-rock, Alcalá Norte, considerada como la última gran sensación indie patria y su "sonido cañón"; Rapsusklei y Sharif que, tras toda una vida de amistad y versos, ahora unen fuerza y talento para ofrecer en un mismo show la energía, la belleza y el compromiso que los ha definido, por separado, durante sus carreras.

Finalmente, Alberto Gambino, veteranía y maestría, a partes iguales, desde Manises al servicio del mejor rap fiestero y descarado; el funk-rock-rap de los también valencianos, Holistiks, con su apabullante directo y Attica -también originales de la terreta- con su vibrante y contagioso rock-pop-metal alternativo que es pura diversion a pie de escenario.

Estos últimos nombres se suman a las más de cuarenta propuestas ya descubiertas en su tercer avance de cartel en el que desataca la presencia de La Gossa Sorda, La Fúmiga, Molotov, Figa Flawas, La Pegatina, Evaristo, Hoke, Lia Kali, The Tyets, Yung Beef, Buhos, Non Servium, Mägo de Oz y de Sanguijuelas del Guadiana. Sin duda un espectacular y vibrante elenco de grupos y artistas que harán que la "vida pirata" sea aun mejor.

Talco, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres, John Pollõn, Segismundo Toxicómano, La Élite, Los de Marras, Auxili, Linaje, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Lablackie, Naina, Manifa, Me Fritos & The Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo y El sombrero del abuelo completan, hasta el momento, el cartel de un Pirata Gandía Fest que cada año trabaja duro para superarse en lo artístico y organizativo.

Las entradas está a la venta en la web del festival.