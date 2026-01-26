Potries programa el Porrat de Sant Blai d'enguany del 6 al 8 de febrer
Es vol demostrar la força d’un poble menut que vol ser Capital Europea de la Cultura
El Porrat de Potries 2026 es celebrarà del 6 al 8 de febrer. Eixe cap de setmana es preveu l’arribada de 10.000 visitants. L’alcalde, Sergi Vidal, destaca que "volem aprofitar el context de la nostra candidatura a Capital Europea de la Cultura per a demostrar la força d’allò menut, de la cultura extraordinària, de la memòria que cuidem dia a dia amb molt d’esforç i estima per a no oblidar qui som i tindre clar qui volem ser".
Per la seua part, la regidora de cultura, igualtat i comerç, Estela Sanchis, ha explicat que “el Porrat d’enguany seguix la tendència d’una proposta cultural i artística capitalitzada per dones i que s’obri a la diversitat des de molts punts de vista”.
Des de l’organització expliquen que el Porrat ha ampliat enguany la seua oferta de dinamització cultural A més, abans del cap de setmana, Potries acollirà més de mil xiquets i xiquetes, entre dijous 5 i divendres 6, mantenint la tradicional visita de les escoles de la Safor al Porrat de Sant Blai.
