Potries programa el Porrat de Sant Blai d'enguany del 6 al 8 de febrer

Es vol demostrar la força d’un poble menut que vol ser Capital Europea de la Cultura

Imatge d'una actuació musical de l'any passat al Porrat de Sant Blai en Potries

Imatge d'una actuació musical de l'any passat al Porrat de Sant Blai en Potries / Ajuntament de Potries

Salva Talens

Gandia

El Porrat de Potries 2026 es celebrarà del 6 al 8 de febrer. Eixe cap de setmana es preveu l’arribada de 10.000 visitants. L’alcalde, Sergi Vidal, destaca que "volem aprofitar el context de la nostra candidatura a Capital Europea de la Cultura per a demostrar la força d’allò menut, de la cultura extraordinària, de la memòria que cuidem dia a dia amb molt d’esforç i estima per a no oblidar qui som i tindre clar qui volem ser".

Per la seua part, la regidora de cultura, igualtat i comerç, Estela Sanchis, ha explicat que “el Porrat d’enguany seguix la tendència d’una proposta cultural i artística capitalitzada per dones i que s’obri a la diversitat des de molts punts de vista”.

Des de l’organització expliquen que el Porrat ha ampliat enguany la seua oferta de dinamització cultural A més, abans del cap de setmana, Potries acollirà més de mil xiquets i xiquetes, entre dijous 5 i divendres 6, mantenint la tradicional visita de les escoles de la Safor al Porrat de Sant Blai.

